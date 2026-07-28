Cultura, spettacolo, natura e divertimento: una settimana ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno nella settimana a Castiglione della Pescaia e nelle frazioni.

Il programma

Mercoledì 29 luglio, alle 21.00, in piazza Orto del Lilli, torna la rassegna “Estate in Famiglia 2026”, promossa dal Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia, con lo spettacolo delle “Bolle giganti”, un evento capace di affascinare grandi e piccoli con giochi di luce, colori, fantasia e straordinarie bolle di sapone.

Giovedì 30 e venerdì 31 luglio Punta Ala ospita due appuntamenti dedicati alla 40ª edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente impegnata nella tutela del mare, delle coste e della biodiversità. Allo Yacht Club Punta Ala, alle 17.00, si terranno due seminari pubblici: l’incontro di giovedì sarà dedicato al tema “Per un turismo più sostenibile e responsabile”, con ospite l’assessore al turismo e alle attività produttive della Regione Toscana Leonardo Marras, mentre venerdì si parlerà di “Tutela della biodiversità, marina e terrestre”, con l’assessore regionale all’ambiente David Barontini. Un’occasione di confronto sui temi della sostenibilità, della protezione dell’ambiente e della valorizzazione del territorio, in occasione del quarantesimo anniversario della campagna.

La giornata di giovedì 30 luglio prenderà il via alle 18.00 a Buriano, al giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, con l’incontro “Dal Museo Stibbert al Popolo dei Mutanti”, inserito nell’ambito della Biennale dello Scarto. Un momento di approfondimento e riflessione sul valore dell’arte contemporanea con Enrico Colle, direttore del Museo Stibbert di Firenze, Carlo Sisi, storico e critico d’arte, e Anna Mazzanti, docente del Politecnico di Milano, che dialogheranno con l’architetto Lacquaniti.

Giovedì, dalle 18.00 alle 20.00, torna “Tirli da Vivere”, il programma di esperienze che invita a scoprire la Maremma attraverso escursioni nel bosco, attività dedicate al mondo delle api e laboratori creativi di pittura su ceramica.

Alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Castiglione racconta”, che ospita Carlotta Fruttero. Intervistata da Nicola Vasai, direttore di Rtv38, presenterà il suo libro ‘La mia vita con papà’, un racconto intimo e coinvolgente che ripercorre il rapporto con Carlo Fruttero, restituendo al pubblico il ritratto privato dello scrittore con uno sguardo inedito sulla sua vita e il suo lavoro.

Alle 20.30, il Bagno Le Cannucce, a Castiglione della Pescaia, ospita “Xenia – Petali di poesia”, evento patrocinato dal Comune di Castiglione della Pescaia che unisce poesia, moda e solidarietà in una suggestiva cornice sul mare. Durante la serata, la scrittrice Elena Rossi presenterà il suo libro “Xenia – Petali di poesia”, con le letture dell’attrice Gabriela Corini, che darà voce ai testi dell’autrice. La serata sarà moderata dalla giornalista Lina Senserini. A portare il saluto istituzionale sarà il sindaco Elena Nappi. L’iniziativa sarà impreziosita dalla presentazione del brand inclusivo Giove Italy e dalle creazioni di stilisti del territorio.

La serata proseguirà alle 21.15 presso il Museo Casa Rossa Ximenes con il concerto della rassegna musicale “Note al chiaro di luna – In Jazz”, diretta dal ,aestro Gloria Mazzi. Sul palco saliranno Gabriele Milani alla tromba, Davide Rinciari al sassofono, Andrea Amato al contrabbasso, Matteo Mariani alla chitarra e Tiziano Pratesi alla batteria, per una serata dedicata alle atmosfere eleganti del jazz. Per agevolare il pubblico sarà disponibile la navetta gratuita in partenza alle 21.00 da piazzale Salebro e piazza Garibaldi, con rientro previsto alle 23.30. La prenotazione è obbligatoria.

Sempre alle 21.15, in piazzale Maristella, il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum, con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, promuove l’incontro pubblico “Sicurezza stradale, scelte che salvano le vite”, un momento di sensibilizzazione dedicato all’importanza della prevenzione e della responsabilità alla guida. L’iniziativa vedrà gli interventi del vigile scelto Andrea Callari, del presidente dell’associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, Stefano Guarnieri, e dell’avvocato Elisa Ferraro. A moderare l’incontro il giornalista Enrico Giovanelli. Sarà un’occasione di riflessione sui comportamenti corretti da adottare sulle strade e sul valore della cultura della sicurezza.

Il programma di venerdì 31 luglio si aprirà alle 11.00 a Vetulonia, al MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi”, con la visita guidata a cura delle archeologhe del staff alla mostra “Un ,ecenate e i suoi tesori”. Un percorso che consentirà ai visitatori di approfondire il significato dei reperti custoditi nel museo e ammirare la celebre scultura “Forme uniche della continuità nello spazio”, di Umberto Boccioni, attualmente esposta al MuVet.

Alla Casa Rossa Ximenes è sempre possibile visitare, negli orari di apertura del museo, “Groundwave – Immersive Multisensory Capsule”, l’installazione ideata dall’artista M.O.O.R., al secolo Gianluca Balocco. Si tratta di un’esperienza immersiva che unisce arte, neuroscienze e meditazione, accompagnando il visitatore in un percorso multisensoriale pensato per favorire il rilassamento, la contemplazione e una nuova percezione dello spazio e di sé.

Nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica alle 18.00, tornano anche le visite guidate al giardino Viaggio di Ritorno, occasione per conoscere da vicino il parco d’arte contemporanea creato da Rodolfo Lacquaniti.

Alle 19.00 di venerdì doppio appuntamento: nella riserva naturale della Diaccia Botrona, prenderà il via “Tramonto all’Isola Clodia”, visita guidata gratuita nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr promosso dalla Provincia di Grosseto, che permetterà di scoprire la straordinaria biodiversità dell’area protetta, tra paesaggi suggestivi, storia e natura; in piazza Orto del Lilli, un nuovo appuntamento di “Castiglione Racconta” con il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, che presenterà ‘L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo’, un volume che propone una lettura alternativa delle grandi sfide contemporanee. A dialogare con l’autore sarà Pietro Salvatori, caporedattore della politica del sito di informazione politica HuffingtonPost Italia.

La giornata si concluderà alle 21.00 al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala, dove la rassegna “Cinema sotto le stelle” proporrà la proiezione del film “All is lost – Tutto è perduto”, intenso racconto di sopravvivenza interpretato da Robert Redford, ambientato tra le acque dell’oceano.

Sabato 1° agosto, alle 19.00 al MuVet di Vetulonia si inaugura la mostra personale di Marcella Bianciardi, intitolata “Equus et Venus. Bellezza e libertà”. Un’esposizione che intreccia arte contemporanea e suggestioni archeologiche in un dialogo tra passato e presente.

Sempre alle 19.00, in piazza Orto del Lilli, nuovo appuntamento con “Castiglione racconta”, che vedrà protagonista la scrittrice Romana Petri, una delle voci più autorevoli della narrativa italiana contemporanea, che presenterà ‘Distanza di sicurezza’, un romanzo che affronta il delicato tema della separazione e delle sue conseguenze emotive. A dialogare con l’autrice sarà Gianmarco Lotti, giornalista di la Repubblica.

Alle 20.00, si terrà la tradizionale cena sociale annuale nella sede del Club velico Castiglione della Pescaia, sul molo di Levante. Nel corso della serata si svolgeranno le premiazioni del Trofeo Fordiani e del Trofeo Renzo Guidi, in un momento dedicato a celebrare i risultati della stagione e a condividere una piacevole serata tra soci e appassionati.

Alle 21.00, il Belvedere dello Sparviero di Punta Ala ospiterà “La Bussola – Racconti di mare”, incontro con navigatori, scrittori e protagonisti del mondo della navigazione che condivideranno esperienze, racconti e storie legate al mare.

Alle 21.15, la musica sarà protagonista a Tirli, in piazza del Popolo, con Florio DJ. La serata è organizzata dalla Pro Loco Tirli nell’ambito del calendario estivo che anima il borgo con tanti eventi.

Alle 21.30, piazza G. Solti a Castiglione della Pescaia ospita “In punta di piedi”, nuovo appuntamento della rassegna “Cose di Spettacolo”. Lo spettacolo, a ingresso libero, offrirà una serata di teatro e performance dal vivo, seguita da una degustazione di vini del territorio organizzata in collaborazione con Onav Grosseto, un momento conviviale per valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Maremma.

Il Golf Club Punta Ala ospita sabato la 43ª Coppa Ruffino, una delle competizioni più prestigiose e longeve della stagione golfistica del circolo. La gara è valida per il Grande Slam 2026, il circuito che riunisce alcuni dei tornei più importanti del calendario sociale. La Coppa Ruffino rappresenta un appuntamento storico per il club, capace di coniugare tradizione, sport e spirito di competizione in una giornata molto attesa.

La giornata di domenica 2 agosto si apre all’insegna della solidarietà e del benessere con la Veleggiata in Rosa 2026, iniziativa dedicata alle donne che stanno affrontando o hanno affrontato un percorso oncologico. Il ritrovo è fissato alle 9.30 in via del Porto Canale, davanti al palazzo della Guardia di Finanza, per l’imbarco; la partenza è prevista per le 10.00. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Insieme in Rosa Onlus, in collaborazione con gli Amici della Vela e il circolo Mar.Co Vela di Talamone, offrirà alle partecipanti l’opportunità di trascorrere una mattinata in mare all’insegna della serenità, del contatto con la natura e della condivisione.

La settimana si chiude con uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Castiglione racconta”. Alle 19.00, in Piazza Orto del Lilli, sarà ospite il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che incontrerà il pubblico in una conversazione dedicata alla storia, all’attualità e al racconto dell’Italia contemporanea, presentando il suo libro ‘Francesco, il primo italiano’. A dialogare con l’autore sarà Pierfrancesco De Robertis, giornalista e ideatore della rassegna.

Per la sera, alle 21.00, il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum organizza un torneo di burraco, in piazzale Maristella. Un’occasione per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un apparecchio da donare al reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Grosseto.