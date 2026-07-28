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Contributo ad integrazione dei canoni di locazione: pubblicato il bando del Comune

Scadenza: ore 12 del 15 settembre 2026

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima rende noto che è stato pubblicato il bando pubblico per la presentazione delle domande per il contributo ad integrazione del canone di locazione (articolo 11 Legge 431/1998) per l’anno in corso.

I cittadini residenti nel territorio comunale, titolari di un contratto di locazione per abitazione principale nel Comune di Massa Marittima, regolarmente registrato, ed in possesso dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale (Dgrt 851/2025), potranno presentare le domande, scaricabili dal sito del Comune (www.comune.massamarittima.gr.it), entro le ore 12.00 di martedì 15 settembre 2026.

La richiesta con la documentazione allegata, prevista dal bando, può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite Pec nominativa alla casella di posta elettronica comune.massamarittima@postacert.toscana.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Ufficio Segreteria – Settore 1, Comune di Massa Marittima, Piazza Giuseppe Garibaldi, 10, 58024 – Massa Marittima (Gr)”.

Per informazioni, è possibile contattare l’Ufficio segreteria:

L’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 ed il martedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Tutta la documentazione è consultabile al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~fbd794f9-35bb-41cb-affa-334bf58a2345~.html

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