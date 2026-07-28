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Cinema e letteratura: una settimana ricca di eventi in paese

Il programma delle iniziative a Capalbio

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per una nuova settimana ricca di appuntamenti a Capalbio.

Si comincia questa sera, martedì 28 luglio, con la proiezione al Teatro del Leccio de “Il bene comune” di Rocco Papaleo, mentre giovedì 30 ci sarà “Toy story 5” di Walt Disney. I biglietti sono acquistabili online o all’ingresso del Teatro del Leccio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://teatrodelleccio.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure visitare i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno.

La settimana proseguirà con Filminsieme, la rassegna cinematografica promossa da #capalbiogiovani che, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, mercoledì 29 luglio alle 21.15, animerà con una proiezione la serata dei residenti e dei turisti. Il programma completo delle proiezioni di luglio e agosto è disponibile al punto di informazioni turistiche in piazza Aldo Moro e alla chiesa Santa Maria Goretti, a Capalbio Scalo.

Sabato 1° agosto prenderà il via la ventesima edizione di Capalbio Libri. Nella stessa data comincerà la 12esima edizione della Sagra della bruschetta al circolo Arci Il Giardino (a Giardino). La sagra terminerà domenica 9 agosto.

Il programma completo della stagione culturale è disponibile sul sito www.fondazionecapalbio.it.

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