Ambito turistico Amiata: nominato il nuovo Destination Manager che svilupperà i progetti

Amiata (Grosseto). Il Comune di Abbadia San Salvatore, con i Comuni di Castel del Piano, Piancastagnaio, Santa Fiora, Arcidosso, Seggiano, Castellazzara e Roccalbegna, come comunità di ambito turistico Amiata, hanno individuato il Destination Manager che guiderà il progetto biennale “Amiata autentica: un modello di gestione innovativo per il futuro turistico della destinazione”, finanziato dalla Regione Toscana, e coordinerà l’attuazione delle funzioni attribuite dal nuovo Testo unico del turismo (Legge regionale 61/2024).

L’incaricato è Marco Pavoletti, che da trent’anni segue progetti di sviluppo locale nel turismo, con esperienze in destinazioni sia interne che costiere della Toscana e di altre regioni italiane. Laureato in economia a Siena, vanta un curriculum di grande competenza nel settore e attualmente è Destination Manager della Costa degli Etruschi, secondo ambito turistico toscano per presenze dopo Firenze.

Nei prossimi due anni il Dmo manager coordinerà le quattro fasi di “Amiata autentica”: organizzazione dell’offerta, governance del sistema turistico territoriale, informazione ai turisti e innovazione digitale, animazione territoriale per coinvolgere operatori e comunità locali. Seguirà anche le nuove funzioni regionali sulle statistiche dei movimenti turistici.

Nelle prossime settimane, intanto, incontrerà gli amministratori per presentare il piano attività 2026-2027. Da settembre partiranno i confronti con i soggetti privati e a inizio l’Amiata sarà presente con un proprio desk all’Italian Bike Festival di Misano Adriatico. Previste collaborazioni di interambito, insieme alle comunità vicine, con il Parco nazionale delle miniere dell’Amiata e con Anci Toscana.

Pavoletti sottolinea: “L’incarico ha l’obiettivo di costruire, insieme a Comuni e attori locali, un percorso condiviso di valorizzazione dell’Amiata, capace di produrre una sinergia fra pubblico e privato e proseguire autonomamente anche dopo la fine dell’incarico”.

Alessandro Pasqualini, assessore al turismo di Abbadia San Salvatore, Comune capofila dell’Ambito territoriale, aggiunge con soddisfazione: “E’ l’avvio di una nuova strategia territoriale condivisa, partecipata e allineata ai modelli regionali che mantenga attenzione alla sostenibilità complessiva”.