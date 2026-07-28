Agricoltura, Fratelli d’Italia: “Pagamenti Pac, alla Toscana 74 milioni dal Governo”

Firenze. “Il nostro Paese è il primo in Europa per pagamenti della Politica agricola comune, alla Toscana, ad agosto, Artea, l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura, distribuirà 74 milioni di euro entro il 30 agosto. Sicuramente un grande aiuto per gli agricoltori toscani”.

Lo ricordano la capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Chiara La Porta, ed il consigliere Luca Minucci, componente della Commissione Sviluppo economico e rurale, che accolgono con favore l’annuncio del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

“Proprio in un momento di forte crisi internazionale, il Governo ed il Ministro hanno dato mandato agli enti regionali di pagare in anticipo 1,67 miliardi di euro di risorse Pac. Si tratta di risorse per sostenere gli agricoltori in tempi di costi sempre più elevati ed evitare, in ultima analisi, che aumenti il costo del carrello della spesa per tutti i cittadini. Le risorse della Pac vengono date agli agricoltori in anticipo di 80 giorni rispetto ai tempi dettati da Bruxelles e di 10 mesi rispetto al passato – fanno notare La Porta e Minucci -. Il Governo Meloni è quello che ha investito di più in agricoltura nella storia repubblicana. Ma è anche l’esecutivo che ha tagliato le lungaggini burocratiche e le inefficienze che condizionano la vita dei nostri agricoltori. Tempi certi, è quello che chiedono gli agricoltori”.