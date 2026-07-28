Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua: ecco dove

Orbetello (Grosseto). Nuova casina dell’acqua nel comune di Orbetello.

Inaugurata oggi, martedì 28 luglio, dal sindaco Andrea Casamenti, con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua in via Parrocchiale a Polverosa rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno dal Fiora e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio. Presenti all’inaugurazione tanti cittadini.

«Siamo molto soddisfatti di questo importante risultato raggiunto – sottolinea il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti –, una promessa mantenuta dalla nostra amministrazione che completa la mappa delle casette dell’acqua sul territorio, dotando anche la frazione di Polverosa di questo servizio, purché inizialmente non fosse previsto. Da sempre siamo convinti che l’erogazione dell’acqua dai fontanelli sia un connubio tra risparmio per i cittadini e salvaguardia dell’ambiente e, in questo senso, ringraziamo Acquedotto del Fiora per aver collaborato con la nostra amministrazione nella realizzazione di questa importante opera. Voglio, infine, ringraziare il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi, e gli uffici tecnici dell’Ente competenti per aver coordinato e reso possibile l’intervento».

“Ringrazio il sindaco Andrea Casamenti e l’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione e l’impegno comune portato avanti a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –. Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità”.

“Da inizio progetto è stata superata la soglia di 11,2 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dalle casine dell’acqua installate dal Fiora – prosegue Renai – con 7,5 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 223 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 488 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente e a 488 milioni di chilometri in meno percorsi in auto con una citycar a benzina. Risultati importanti che ci spingono a portare avanti questo progetto con convinzione insieme ai Comuni soci e alle associazioni del territorio”.

Le casine dell’acqua

Le nuove casine sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 centesimi a litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite App gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile nei punti di ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti dal Fiora si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda Onu 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo, durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di Acquedotto del Fiora.

La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.