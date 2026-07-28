Acqua in Maremma, il Pd: “Serve un Piano straordinario per garantire il futuro del territorio”

Grosseto. “La gestione dell’acqua non può più essere terreno di scontro ideologico“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Gosti, responsabile Ambiente dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto

“I cambiamenti climatici stanno trasformando profondamente la Maremma: siccità sempre più frequenti, eventi meteorologici estremi e la risalita del cuneo salino stanno mettendo a rischio l’agricoltura, l’ambiente e lo sviluppo economico del nostro territorio – continua la nota –. Di fronte a questa realtà non è più tempo di recriminazioni o contrapposizioni, ma di scelte concrete e condivise. La Maremma non deve reinventare soluzioni già sperimentate con successo. In Italia e all’estero esistono modelli virtuosi di gestione della risorsa idrica che dimostrano come sia possibile coniugare tutela ambientale, sicurezza idrica e competitività delle imprese. Il riuso delle acque depurate, i piccoli invasi diffusi, la ricarica controllata delle falde e i moderni sistemi di irrigazione rappresentano esperienze da adattare e sviluppare anche nella nostra provincia”.

“Tra le priorità vi sono la semplificazione delle procedure per la realizzazione dei piccoli invasi aziendali e interaziendali, l’utilizzo delle acque affinate del depuratore di Grosseto a servizio dell’agricoltura, l’attuazione del Piano invasi del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, quale strumento fondamentale per incrementare la capacità di accumulo e distribuzione della risorsa idrica sul territorio, e la riapertura del confronto sul progetto dell’invaso del Merse, da ripensare secondo criteri moderni di sostenibilità ambientale, paesaggistica ed economica – sottolinea il comunicato -. Garantire la disponibilità della risorsa idrica significa tutelare gli investimenti delle imprese agricole, salvaguardare le falde dall’eccessivo sfruttamento e accompagnare uno sviluppo compatibile con l’equilibrio ambientale della Maremma. Significa anche dare certezza agli agricoltori, che sono i primi custodi del territorio e del paesaggio. Per questo è necessario un salto di qualità sul piano politico e istituzionale. La proposta è quella di istituire un Piano straordinario per la sicurezza idrica della Maremma, promosso dalla Regione Toscana insieme ai Comuni, al Consorzio di Bonifica, ad Acquedotto del Fiora, alle organizzazioni agricole e alle associazioni di categoria. Un tavolo permanente chiamato a definire priorità, tempi certi e risorse per realizzare le opere necessarie e superare definitivamente i ritardi del passato”.

“Allo stesso tempo, è indispensabile che il Governo sostenga questo percorso inserendo nei futuri provvedimenti nazionali misure specifiche a favore degli investimenti nelle infrastrutture idriche strategiche – termina la nota -. Servono risorse dedicate, procedure più snelle e strumenti normativi che consentano di accelerare la realizzazione di invasi, reti irrigue, sistemi di riuso delle acque e tutte quelle opere indispensabili per migliorare la sicurezza idrica della provincia di Grosseto e, soprattutto, delle campagne maremmane”.