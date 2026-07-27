Truffa del finto finanziere: i Carabinieri arrestato un uomo

Follonica (Grosseto). Nel primo pomeriggio di sabato 25 luglio i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Follonica hanno arrestato un uomo, presunto autore di una truffa ai danni di una coppia di coniugi di Follonica, commessa con la tecnica del “finto finanziere”.

La vicenda

Sin dalla tarda mattinata, la centrale operativa dei Carabinieri di Follonica era stata diverse volte attivata da cittadini che segnalavano tentativi di truffa, messe in atto con la tecnica del finto carabiniere o finanziere. In questo contesto, proprio dal comando della Guardia di Finanza di Piombino giungeva una telefonata ai colleghi Carabinieri di Follonica, che riferiva di un uomo che si era presentato presso quel Comando, chiedendo di un finanziere che, di fatto, non esisteva.

Il fantomatico finanziere, aveva raccontato l’uomo, poco prima lo aveva contattato al telefono intimandogli di andare con urgenza inquella sede per incombenze urgenti.

Intuita la possibile truffa in atto, i Carabinieri si sono immediatamente portati nell’abitazione dell’uomo, dove era rimasta nel frattempo la moglie sola, con cui tra l’altro il marito non riusciva a mettersi in contatto, trovando il telefono costantemente occupato.

Arrivati nell’abitazione, i Carabinieri si sono precipitati al quarto piano, dove la potenziale vittima viveva, bloccando un uomo che stava proprio in quel momento uscendo dall’appartamento con in mano un sacchetto ricolmo di preziosi, consegnatigli poco prima dalla moglie dell’uomo.

La donna, spiegherà dopo, non era raggiungibile in quanto, mentre il marito si recava a Piombino, lei aveva ricevuto innumerevoli chiamate di sedicenti operatori delle forze dell’ordine, che l’avevano trattenuta al telefono preannunciando la visita a domicilio di un loro collega che, come oramai da noto cliché, doveva visionare ed esaminare l’oro e i preziosi presenti in casa, per confrontarli con foto segnaletiche di refurtiva.Qquesta situazione non le aveva pertanto dato possibilità di ragionare su cosa le stesse accadendo.

La tempestività dell’intervento dei Carabinieri, allertati con sollecitudine dai colleghi della Guardia di Finanza, ha questa volta consentito di sventare la truffa e arrestare responsabile, da considerarsi comunque presunto innocente fino al definitivo accertamento di responsabilità con sentenza irrevocabile.

Questa mattina, l’arresto è stato convalidato con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.