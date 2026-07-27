“Sandokan o la fine dell’avventura”: lo spettacolo in scena al San Rocco Festival

Grosseto. Sarà la storica e pluripremiata compagnia pisana dei Sacchi di Sabbia la protagonista della terza serata del San Rocco Festival, martedì 28 luglio alle 21.30, con uno dei loro spettacoli più popolari: “Sandokan o la fine dell’avventura”. Uno spettacolo di Giovanni Guerrieri, in scena con Gabriele Carli, Giulia Gallo e Enzo Illiano.

Lo spettacolo

Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina: attorno ad un tavolo si raccolgono i quattro personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del pirata malese. Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto… Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con una frenesia folle che contagia. La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese, spiaggia di Mompracem.

Fedele all’ideale di un ironico esotismo quotidiano (Salgari non si avventurò mai oltre l’Adriatico) lo spettacolo – attraverso la rifunzionalizzazione di semplici oggetti d’uso – è un elogio all’immaginazione, che rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi e al tempo stesso una satira di costume. Piccoli uomini (noi) e i loro grandi sogni si scontrano in un gioco scenico buffo ed elementare. Chi avrà la meglio?

Lo spettacolo ha debuttato nel 2008 e da allora è stato replicato oltre 400 volte in numerosissimi festival e rassegne italiane.

Il San Rocco Festival è diretto da Giorgio Zorcù e organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo di Comune di Grosseto, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Informazioni per il pubblico

Cell. 388.5850722 (anche Whatsapp)

e-mail info@accademiamutamenti.it

sito www.sanroccofestival.it

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto

Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti

Ingresso a offerta