Orbetello Piano Festival: Alessandro Vena in concerto al Casale Giannella

Orbetello (Grosseto). Il Casale Giannella – Oasi Wwf si trasforma in palcoscenico d’eccezione per accogliere il pianoforte di Alessandro Vena.

Con un nuovo appuntamento all’insegna della bellezza e dell’originalità, giovedì 30 luglio, alle 21.30, prosegue la XV edizione di Orbetello Piano Festival.

Il concerto

In uno scenario naturale mozzafiato il pianoforte di Alessandro Vena proporrà “Onde sospese, da Satie a Philip Glass”, un recital che propone un viaggio emozionale tra alcune meravigliose partiture del Novecento.

Dopo gli studi di pianoforte, clavicembalo e didattica del pianoforte, Alessandro Vena si perfeziona all’Accademia “Rubinstein” di Roma iniziando una carriera concertistica internazionale che lo porta nei maggiori centri mondiali. Il suo repertorio spazia dal barocco ai contemporanei, con una predisposizione per i romantici e per Chopin in modo particolare.

Artista “Sheva”, Alessandro Vena ha registrato musiche di Chopin, Bach, Bach-Busoni, di cui sta effettuando l’integrale, Scarlatti, Mozart, Franck, Debussy, Liszt, Schumann, Rota, Pirrone, Fribbins, Lupis, Zannoni, Paus, Schoenberg, Shostakovich, Sibelius. Per l’etichetta Fortibus ha inciso le trascrizioni pianistiche di Alexander Siloti e ancora pagine di Elgar, Rachmaninov, Leoncavallo, Gershwin, Cage, nonché le Sonate di Muzio Clementi e l’integrale degli Studi per pianoforte di Philip Glass. Nel 2010 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Una vita per la musica” e, ancora, un’onorificenza dal Centro studi melitensi del Sovrano Ordine di Malta, oltre a essere stato insignito del titolo di “Onorario” per il Fai (Fondo ambiente italiano). La sua attività didattica lo porta a tenere masterclass presso conservatori italiani e università internazionali. È professore ordinario al Conservatorio Statale di Musica di Matera.

L’Orbetello Piano Festival prosegue poi sabato primo agosto. Alle 19.30, sulla terrazza della Polveriera Guzman, si esibisce Daria Sannikova, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025 – categoria Junior, giovane pianista ucraina, attualmente studentessa in Svizzera, che, con il suo concerto dal titolo “Il grande Romanticismo: Chopin e Liszt”, promette intense emozioni.

Attesissimo il “Concerto all’alba” che martedì 4 agosto (inizio alle 6.00) porterà il pianoforte nella suggestiva cornice dell’Oasi Wwf del bosco di Patanella (Orbetello).

Qui Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà giovedì 6 agosto (alle 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale”, che vedrà protagonista Yuki Mihara, vincitrice Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per l’atteso appuntamento del 6 agosto, la manifestazione vanta una prestigiosa sinergia internazionale e istituzionale, fregiandosi del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto italiano di cultura giapponese.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.389.2428801, www.orbetellopianofestival.it