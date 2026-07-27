Ambiente, cultura e sviluppo sostenibile: torna Festambiente

Grosseto. La sala stampa del Comune di Grosseto ha ospitato la conferenza di presentazione della 38ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, che dal 5 al 9 agosto tornerà ad animare il cuore della Maremma, nella storica sede di Rispescia.

Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma non soltanto come uno dei principali eventi nazionali dedicati all’ecologia e alla sostenibilità, ma anche come un importante motore di sviluppo per il territorio grossetano, capace di coniugare tutela ambientale, promozione culturale, turismo sostenibile e valorizzazione delle eccellenze locali.

Alla conferenza sono intervenuti il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Erika Vanelli, Francesco Gentili, di Banca Tema, il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci, e Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente.

Il programma

L’edizione 2026 si presenta con un programma ricco di appuntamenti, incontri, spettacoli, musica, approfondimenti e iniziative dedicate alle grandi sfide del nostro tempo: dalla crisi climatica alla transizione energetica, dalla tutela della biodiversità alla promozione dell’agroecologia, fino ai temi della giustizia sociale e ambientale.

Ma Festambiente rappresenta anche un’importante opportunità per il territorio. Ogni anno il festival richiama migliaia di persone da tutta Italia, trasformando la Maremma in un luogo di confronto e partecipazione, dove ambiente, cultura e cittadinanza attiva si intrecciano. Una manifestazione che contribuisce a rafforzare l’identità della Maremma come laboratorio di sostenibilità e destinazione capace di coniugare natura, cultura e innovazione.

Particolarmente significativo il ruolo del Parco della Maremma, simbolo di una convivenza possibile tra tutela degli ecosistemi e fruizione consapevole del territorio, e quello di Banca Tema, da anni partner del festival e sostenitore di iniziative capaci di generare valore sociale, culturale ed economico per le comunità locali.

La 38ª edizione di Festambiente si inserisce infatti in un contesto storico particolarmente complesso, segnato dagli effetti sempre più evidenti della crisi climatica e dalla necessità di accelerare la transizione ecologica. In questo scenario il festival intende confermarsi come luogo di confronto, partecipazione e costruzione di nuove visioni per il futuro.

«Festambiente – ha dichiarato Angelo Gentili, coordinatore nazionale del festival – rappresenta da quasi quarant’anni un laboratorio di idee, un luogo in cui ambiente, cultura, innovazione e partecipazione si incontrano. Oggi più che mai abbiamo bisogno di costruire comunità consapevoli e di promuovere un modello di sviluppo capace di mettere al centro la tutela del territorio e delle persone. La Maremma, con le sue straordinarie risorse naturali, continua a essere il luogo ideale da cui lanciare un messaggio nazionale di speranza e cambiamento».

«Festambiente – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rappresenta un appuntamento di straordinaria importanza per Grosseto e per tutta la Maremma. Da quasi quarant’anni questo festival contribuisce a promuovere il nostro territorio a livello nazionale, valorizzandone il patrimonio ambientale, culturale e umano. È una manifestazione che unisce riflessione, partecipazione e spettacolo, richiamando migliaia di visitatori e generando ricadute positive per l’economia locale e per il turismo. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un evento che pone al centro temi fondamentali come la tutela dell’ambiente, la sostenibilità e la qualità della vita. La sfida della transizione ecologica riguarda tutti noi e occasioni come Festambiente dimostrano che è possibile coniugare sviluppo, innovazione e rispetto del territorio. Grosseto e la Maremma hanno tutte le caratteristiche per essere protagoniste di questo percorso, offrendo un modello di equilibrio tra natura, comunità e crescita sostenibile».

«Festambiente – ha sottolineato l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli – rappresenta un’occasione preziosa per promuovere una cultura della sostenibilità attraverso il confronto, la partecipazione e la condivisione di buone pratiche. Parlare di ambiente oggi significa affrontare temi concreti che riguardano la qualità della vita delle persone, la tutela del nostro patrimonio naturale e la capacità delle comunità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Per il Comune di Grosseto è importante essere al fianco di una manifestazione che da quasi quarant’anni contribuisce a diffondere consapevolezza e a coinvolgere cittadini, giovani, associazioni e istituzioni in un percorso comune. La collaborazione tra enti, realtà del territorio e mondo dell’associazionismo è uno strumento fondamentale per costruire politiche ambientali sempre più efficaci e condivise, valorizzando le straordinarie risorse della Maremma e promuovendo un modello di sviluppo attento all’ambiente e alle future generazioni».

«Festambiente – ha sottolineato Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – è un luogo speciale per l’ideazione di nuove idee e per la verifica delle politiche di conservazione e sviluppo messe in atto in questi anni. Proprio da Festambiente nascono molte delle certezze che caratterizzano il nostro operato: turismo sostenibile, agricoltura biologica, innovazione energetica, etica ambientale. Gli incontri di Festambiente e le diverse attività proposte sono un vero e proprio laboratorio nel quale il confine tra sviluppo e tutela è sfumato, complesso e molto ricco».

«Per Banca Tema – ha dichiarato il presidente Francesco Carri – sostenere Festambiente significa investire in una visione di futuro che mette al centro le persone, il territorio e la sostenibilità. Da anni condividiamo con Legambiente un percorso che promuove la cultura ambientale e crea occasioni di crescita economica e sociale per le nostre comunità. Festambiente rappresenta un appuntamento capace di generare valore diffuso: richiama migliaia di visitatori, sostiene il tessuto economico locale e contribuisce a rafforzare l’identità del nostro territorio. Essere al fianco di questa manifestazione significa ribadire il nostro impegno a favore di uno sviluppo responsabile, attento all’ambiente, alle imprese e alle nuove generazioni».

Dal 5 al 9 agosto Rispescia tornerà così a trasformarsi in una vera e propria cittadella ecologica, pronta ad accogliere migliaia di persone tra dibattiti, concerti, laboratori, enogastronomia sostenibile, attività dedicate ai più giovani e momenti di confronto sui temi cruciali del presente e del futuro.

Un festival che, ancora una volta, punta a fare della sostenibilità non soltanto un tema di discussione, ma una concreta opportunità di crescita per l’intero territorio maremmano.

Per informazioni e programma completo: www.festambiente.it.