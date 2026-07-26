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“Ludovico il Vampiretto entra nei teen”: il giovanissimo Pietro Grifoni presenta il suo nuovo libro

L'iniziativa è in programma lunedì 27 luglio

di Redazione
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Grosseto. Il giovanissimo Pietro Grifoni è al suo terzo libro che sarà presentato in anteprima a Marina di Grosseto.

Lunedì 27 luglio, alle 17, sarà al Bagno Moreno a Marina di Grosseto, per parlare della sua nuova opera “Ludovico il Vampiretto entra nei teen”, pubblicata da Funtasy Editrice. Sarà con lui Roberto Alborghetti, giornalista e scrittore, autore della prefazione. Le storie fantasiose che Pietro narra sono un particolarissimo modo di parlare di sé e di come lui e gli altri si rapportano davanti a chi vive una condizione fisica di disabilità.

A Pietro è stata rilevata alla nascita una forma di displegia spastica che lo obbliga a terapie continue. Ha la passione per la scrittura e le avventure di cui scrive sono un modo unico e straordinario di raccontare il proprio mondo e la propria vita.

Il libro

Il libro “Ludovico entra nei teen” è il nuovo capitolo della saga fantastica ed esce a cinque anni di distanza dalla precedente pubblicazione. E’ scritto in modo sicuro e preciso, con una trama ricca di colpi di scena, ed è la naturale evoluzione della storia che segue l’età dell’autore che ormai è entrato nella fascia anagrafica dei teenager.

La speciale anteprima a Marina di Grosseto sarà un’occasione per ascoltare Pietro su come ha lavorato sulle nuove avventure del vampiretto. Il libro è illustrato dalle bellissime tavole degli studenti del Liceo artistico di Montevarchi (Arezzo) guidati dal docente Luca Brandi.

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