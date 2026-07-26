Incidente sulla strada delle Collacchie: scontro tra un’auto e uno scooter, due feriti

Scarlino (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15, per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto, sono rimasti feriti un uomo di 32 anni e una donna di 30 anni, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Punta Ala e la Polizia Municipale di Scarlino.