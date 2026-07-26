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Incidente sulla strada delle Collacchie: scontro tra un’auto e uno scooter, due feriti

Nell'impatto, sono rimasti feriti un uomo di 32 anni e una donna di 30 anni

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 36 views

Scarlino (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel comune di Scarlino.

Oggi pomeriggio, intorno alle 15, per cause in corso di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto, sono rimasti feriti un uomo di 32 anni e una donna di 30 anni, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Punta Ala e la Polizia Municipale di Scarlino.

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