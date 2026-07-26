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Come imparare a salvare una vita: l’avventura dei ragazzi tra elicotteri e maxi-emergenze

Durante la settimana, i ragazzi, giovanissimi, hanno partecipato a un percorso formativo completo

di Redazione
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Sassofortino (Grosseto). Si è concluso con grande entusiasmo il campo scuola di Protezione civile promosso dalla Pubblica Assistenza di Sassofortino in collaborazione con Anpas Toscana.

Il campo scuola

Durante la settimana, i ragazzi, giovanissimi, hanno partecipato a un percorso formativo completo che ha spaziato dal montaggio del campo base nel quale hanno soggiornato per tutta la durata del campo scuola, alla tutela ambientale, dalle attività con le unità cinofile e le comunicazioni radio fino al primo soccorso (Blsd), all’antincendio boschivo (Aib) e alla gestione delle emergenze con gli infermieri della centrale 118.

Arricchenti anche le visite esterne sul territorio: la tappa alla Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano e l’incontro con l’équipe dell’elisoccorso Pegaso 2 a Grosseto per scoprire da vicino i soccorsi marittimi e aerei.

Il presidente Mauro Bianchi e tutto lo staff rivolgono un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione alla Vab Colline Metallifere, insieme a un ringraziamento speciale al Comandante della Capitaneria di Porto Santo Stefano, T.V. (CP) Francesco Luigi Balsamo, e al dottor Stefano Barbadori per la fondamentale disponibilità nella visita alla base dell’elisoccorso.

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