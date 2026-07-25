Verso le amministrative, Tajani: “Luca Agresti candidato sindaco di Grosseto”

Grosseto. “Sono grato per la fiducia e sono pronto a mettermi a disposizione della coalizione di centrodestra e dei cittadini”.

Con queste parole l’attuale assessore alla cultura, Luca Agresti, accoglie il lancio della sua candidatura a sindaco di Grosseto da parte del vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. “È un onore ricevere l’avallo del vicepremier per un’eventuale candidatura a primo cittadino di Grosseto – commenta Luca Agresti -. Ci tengo a ringraziare tutto il partito di Forza Italia e, in particolare, il segretario nazionale Antonio Tajani per aver voluto sostenere con convinzione la mia candidatura, passando precedentemente per un costruttivo percorso di dialogo e confronto interno al gruppo”.

La scelta ufficiale di Forza Italia è stata annunciata in occasione del congresso regionale, tenutosi stamani, sabato 25 luglio, all’Hotel Granduca. “Sono pronto a governare il Comune di Grosseto, grazie all’esperienza maturata in tanti anni di impegno politico e in questo decennio da amministratore – prosegue Agresti –. Sono naturalmente a disposizione della coalizione di centrodestra, che auspico vada oltre l’attuale maggioranza comunale, per fare sintesi e costruire un programma condiviso con obiettivi concreti, in grado di generare importanti benefici alla nostra comunità”.

Dopo l’amministrazione Vivarelli Colonna, dunque, Forza Italia auspica di poter vantare un nuovo sindaco forzista alla guida di Grosseto.

“In questi anni – prosegue Luca Agresti – la nostra amministrazione si è particolarmente distinta nella politica della riqualificazione, adesso dobbiamo puntare sulla valorizzazione delle eccellenze locali, attirando così nuovi investimenti e generando ritorni economici concreti sul territorio. Continuando a lavorare per il bene di Grosseto e ringraziando il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, gli assessori delle ultime due Giunte e tutta la macchina amministrativa per il lavoro svolto in questi due mandati, ribadisco la mia totale disponibilità al dialogo con le varie forze politiche e civiche locali per costruire insieme il futuro del nostro territorio”.