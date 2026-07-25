“Festa d’Estate”: Fratelli d’Italia lancia il tesseramento e scalda i motori in vista delle elezioni

Grosseto. Grande partecipazione ed entusiasmo nella serata di venerdì 24 luglio per la manifestazione conviviale: “Festa d’Estate”, organizzata dal circolo “Butelli” di Fratelli d’Italia Grosseto, nella cornice del porto di Marina. Un appuntamento partecipato e sentito, incentrato sulla campagna di tesseramento 2026 del partito e in vista delle sfide elettorali del 2027, quando il centrodestra e Fratelli d’Italia saranno impegnati sia per le elezioni comunali di Grosseto sia per le elezioni politiche nazionali.

Ad aprire i lavori è stato Luca Vitale, presidente del circolo grossetano e consigliere comunale, che ha sottolineato il lavoro svolto dalla Giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in cui Fratelli d’Italia gioca un ruolo importante.

“Questo serata non è un caso — ha dichiarato Luca Vitale —. Siamo qui in un luogo simbolo del nostro comune e della nostra Maremma per far percepire a tutti, iscritti e cittadini, la concretezza di ciò che il centrodestra ha realizzato sul territorio. Dalla riqualificazione di questa splendida frazione fino ad interventi decisivi come la messa in sicurezza e la sistemazione delle strade, il recupero di luoghi storici ed edifici abbandonati restituiti alla comunità per attività culturali e musicali, la risoluzione di problemi storici legati alla sicurezza, alle infrastrutture, al territorio e molto altro. Questa amministrazione ha dimostrato con i fatti il proprio valore”.

A seguire l’intervento del deputato e assessore al Comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, che ha rimarcato l’identità e la compattezza della comunità di Fratelli d’Italia: “Stasera abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra grande voglia di stare insieme e di fare quello che un tempo si chiamava ‘comunità militante’. Parole belle, ma soprattutto dense di contenuti. Noi non siamo un partito soltanto di parole, siamo un partito di contenuti, di valori, di tradizione, appartenenza e identità: cose di cui andiamo fieri e di cui siamo molto gelosi. La vera forza di Fratelli d’Italia sta nella vicinanza autentica con le persone, nel conoscerci personalmente e guardarci negli occhi. Con questo spirito, con il lavoro instancabile del nostro coordinamento comunale e la passione dei nostri militanti, guardiamo con determinazione ai prossimi appuntamenti elettorali per continuare a dare risposte concrete alla nostra città e alla nazione”.

“La serata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, confermando la centralità e la vitalità del partito meloniano sul territorio grossetano in vista dei prossimi traguardi elettorali – si legge in una nota del partito –, candidandosi a essere il fulcro trainante di tutto il centrodestra.