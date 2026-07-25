Allerta meteo arancione: in arrivo temporali

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte oggi sabato 25 luglio alle 14.00 di domani domenica 26 luglio.

Il sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità.

In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina la tendenza è a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione.

Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.