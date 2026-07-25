Home AttualitàAllerta meteo arancione: in arrivo temporali
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Allerta meteo arancione: in arrivo temporali

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 8 views

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio temporali valida dalla mezzanotte oggi sabato 25 luglio alle 14.00 di domani domenica 26 luglio.

Il sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità.

In particolare occorre considerare che dalle prime ore della prossima notte sono possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione con inizio durante la notte e fino alle prime ore del mattino.

Nel corso della mattina la tendenza è a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione.

Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Una sonda ecografica alle Cure Palliative donata dalla...

Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: esercitazioni a...

Verso le amministrative: si è riunito il coordinamento...

Il Governatore Papini in visita al Rotary di...

Incendio nei pressi dell’Aurelia: i Vigli del Fuoco...

Verso le amministrative, Tajani: “Luca Agresti candidato sindaco...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: