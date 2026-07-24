Minori, Rossi: “Basta impunità, chi sbaglia risponde delle proprie azioni a prescindere dall’età”

Roma. “L’approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori rappresenta una svolta fondamentale per la sicurezza collettiva e per la crescita consapevole delle giovani generazioni. Il Governo Meloni ribadisce con forza un principio di civiltà e responsabilità: chi commette un reato deve esserne chiamato a rispondere, indipendentemente dalla sua età anagrafica”.

E’ quanto dichiara in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, capogruppo in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza.

“Questo provvedimento – prosegue Rossi – introduce un importante cambio di paradigma nell’articolo 98 del Codice penale. Per i giovani tra i 14 e i 18 anni non si dovrà più verificare di volta in volta la capacità di intendere e di volere, ma si applicherà una presunzione relativa, ribaltando l’onere della prova e lasciando sempre la possibilità al magistrato di escluderla qualora emergano elementi specifici nel corso del procedimento. Vengono inoltre ampliate le facoltà per giudici e Pubblico Ministero di acquisire tutti i dettagli utili al giudizio, mentre rimangono ferme le attenuanti e le riduzioni di pena già stabilite dalla legge per i minori”.

“L’obiettivo di questa riforma non è certo quello di criminalizzare i ragazzi, ma di arginare con decisione e fermezza fenomeni degenerativi come baby gang, maranza, aggressioni di gruppo e gravi atti di vandalismo che purtroppo riempiono le cronache recenti. Garantire la certezza della pena e rafforzare il senso di responsabilità individuale significa prima di tutto proteggere la stragrande maggioranza dei nostri giovani che vive nel rispetto delle regole, e al contempo offrire a chi sbaglia un percorso educativo fondato sulla consapevolezza delle proprie azioni“, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.