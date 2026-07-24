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Manutenzione straordinaria di via Roma: al via i lavori

Il Comune investe 210mila euro

di Redazione
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Grosseto. Inizieranno lunedì 27 luglio i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di via Roma compreso tra piazza Rosselli e via Bolzano, per un investimento complessivo di 210mila euro. L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del piano stradale, la sicurezza della circolazione e il decoro urbano in una delle principali arterie della città
.
«Con l’avvio di questi lavori – hanno sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi diamo seguito a un impegno assunto con i cittadini e compiamo un passo concreto verso la riqualificazione dell’area. Si tratta di un intervento importante che consentirà di migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro degli spazi interessati. Sappiamo che un cantiere può comportare qualche inevitabile disagio, ma chiediamo la collaborazione di tutti: al termine dei lavori la comunità potrà contare su un’opera moderna, più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio».

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