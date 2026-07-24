“Dragon Trainer. Furia buia”: nuovo appuntamento con il cinema all’aperto

Principina a Mare (Grosseto). Sabato 25 luglio la rassegna di cinema all’aperto organizzata dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare presenta il secondo titolo in cartellone.

È un film par bambini e famiglie, “Dragon Trainer. Furia buia”, straordinaria reinterpretazione live-action del film del 2010 che ha dato inizio alla saga amata in tutto il mondo. È prodotto dalla Dreamworks, regia di Dean Deblois.

Il film

La storia si svolge nel mitico mondo dei vichinghi, nell’isola di Berk, dove combattere i draghi è uno stile di vita. Hiccup, il giovane figlio del capo villaggio, è un ragazzo intelligente e sensibile, ma decisamente troppo minuto per essere un vero guerriero vichingo. Tutto cambia quando, quasi per caso, riesce a catturare una “Furia buia”, il drago più raro e misterioso di tutti…

Il film è uscito nel giugno 2025 ed è stato uno dei maggiori successi della scorsa stagione.

Il cinema all’aperto è in programma alle 21.30 nell’arena spettacoli di Principina a mare, in via delle Meduse. I posti sono tutti a sedere con possibilità di prenotazione inquadrando il Qr Code in locandina.

Maggiori informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335.5849911 (telefono/whatsapp).