Comicità, musica e spettacolo: in arrivo tre nuovi eventi a Marina di Grosseto

Grosseto. L’estate di Marina di Grosseto si arricchisce con tre nuovi appuntamenti che andranno ad ampliare il calendario degli eventi estivi promossi dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e dai Balneari della Maremma grossetana con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Il programma degli eventi

Il programma porterà in piazza della Chiesa tre serate dedicate all’intrattenimento, alla musica e allo spettacolo: il 10 agosto protagonista sarà Charlie Gnocchi con uno spettacolo comico accompagnato da momenti di karaoke aperti al pubblico; l’11 agosto spazio ai ritmi latinoamericani con “Marina balla latino”, animata dalla scuola di ballo Blue Moon con Pasquale Oriundo e da Cocco Dj; il 14 agosto si terrà invece “Voci sotto le stelle”, rassegna dedicata ai giovani talenti della musica con la direzione artistica di Elga Ermini.

Le nuove iniziative si inseriscono nel cartellone dell’estate 2026 con l’obiettivo di offrire ulteriori occasioni di svago a residenti e turisti, contribuendo a rendere ancora più vivace la stagione estiva delle frazioni costiere.

“Come amministrazione continuiamo a promuovere un programma estivo diffuso e di qualità, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare Marina di Grosseto e Principina a Mare come luoghi vivi e attrattivi durante tutta la stagione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –. Questi nuovi appuntamenti arricchiscono un calendario già molto ricco e confermano la proficua collaborazione con la Pro Loco e i Balneari, che ringraziamo per l’impegno nell’organizzazione delle iniziative”.