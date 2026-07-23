Strada del Cipressino: al via lavori urgenti sul ponte con senso unico alternato

Grosseto – Si è tenuta presso la Prefettura di Grosseto, una riunione di coordinamento operativo interprovinciale dedicata alla viabilità sulla SR 64 del “Cipressino”. L’incontro, presieduto dal delegato del Prefetto Berardino, il Dirigente dell’Area V – Dr. Alessandro Venga e alla presenza del Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, è stato convocato per definire le misure di sicurezza stradale necessarie in vista dell’imminente avvio di interventi urgenti e improrogabili sul ponte che attraversa il fiume Ombrone.

I lavori imporranno l’istituzione temporanea di un senso unico alternato lungo una porzione di circa 100 metri del viadotto. Il cantiere e i lavori connessi prenderanno il via venerdì 24 luglio e avranno una durata stimata di circa un mese, salvo imprevisti in corso d’opera.

Per mitigare l’impatto sul traffico e garantire i massimi standard di sicurezza agli automobilisti, la Provincia di Grosseto attiverà un monitoraggio costante della viabilità. La gestione dei flussi veicolari sarà regolata da un sistema semaforico integrato dalla presenza di movieri sul posto, supportati dal posizionamento di un’idonea e visibile segnaletica di cantiere e di preavviso.

All’incontro operativo, a testimonianza della complessità dell’intervento e dell’importanza strategica dell’arteria stradale per il territorio, hanno preso parte numerosi attori istituzionali e delle forze dell’ordine: la Prefettura di Siena, la Regione Toscana, il Genio Civile Toscana Sud, l’Unione dei Comuni Montani dell’Amiata Grossetana, e i Sindaci dei territori coinvolti (Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Civitella Paganico, Montalcino, Santa Fiora e Seggiano).

Il presidio e la sicurezza dell’area saranno supportati dalla sinergia tra le forze in campo, rappresentate al tavolo dalla Sezione Polizia Stradale di Grosseto, dal Comando Provinciale dei Carabinieri, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dal Comando della Polizia Provinciale.

Tutti gli Enti coinvolti raccomandano agli automobilisti la massima prudenza, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica temporanea in prossimità del cantiere.