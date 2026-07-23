Corridoio tirrenico, prosegue la mobilitazione: in autunno presidio istituzionale a Roma

Grosseto. Prosegue la mobilitazione per il Corridoio Tirrenico: prossima tappa a Roma, in autunno, con l’organizzazione di un presidio istituzionale, in occasione dell’apertura della sessione di bilancio in Parlamento.

La proposta è stata lanciata dalla Provincia di Grosseto, in accordo con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e il Comune di Capalbio, questa mattina, a Palazzo Aldobrandeschi, nel corso del Consiglio provinciale aperto, convocato insieme all’Assemblea dei Sindaci.

L’incontro ha visto la partecipazione anche degli esponenti della Regione Toscana, l’assessore Leonardo Marras e la consigliera regionale Lidia Bai, e dei rappresentanti di organizzazioni sindacali e di categoria.

Superato il dibattito tra autostrada e adeguamento dell’Aurelia, in tutti gli interventi che si sono succeduti è stata ribadita l’importanza di essere uniti nella richiesta di adeguamento della strada Statale 1 Aurelia, con le relative complanari, partendo dalla priorità delle priorità, che è rappresentata dal tratto di Capalbio, dove si sono verificati negli anni diversi incidenti mortali.

“Alla mobilitazione dei mesi scorsi che abbiamo organizzato a Capalbio – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – è seguito un atto formale con l’approvazione in Consiglio provinciale di una delibera che ci impegna a farsi interpreti, presso il Governo nazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’estrema urgenza di sbloccare l’iter amministrativo e finanziario per il completamento del Corridoio Tirrenico. La stessa delibera è in approvazione dei Consigli comunali. Adesso andiamo avanti, organizzando un presidio istituzionale a Roma, in occasione dell’avvio della sessione di bilancio del Parlamento, che rappresenta il momento in cui vengono condivise e definite le opere strategiche del Paese. Il Corridoio Tirrenico deve essere una priorità. La nostra non vuole essere una manifestazione di protesta, ma una richiesta di impegni concreti. Ecco perché auspico un’ampia presenza a Roma degli amministratori locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche”.

Le richieste

Le richieste sono chiare: prima di tutto accelerare i tempi per il trasferimento della concessione e dei progetti da Sat ad Anas, superando l’attuale stallo burocratico e parallelamente lo stanziamento di risorse vincolate all’interno del Contratto di programma MiT-Anas per i lotti che interessano la provincia di Grosseto con la priorità della messa in sicurezza dei tratti più critici.

“Dalla manifestazione di Capalbio ad oggi – commenta Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – si sono verificati altri incidenti gravissimi, e in alcuni casi mortali, su quel tratto di strada. È nostra intenzione portare a Roma, durante il presidio istituzionale, anche una statistica, con i numeri degli incidenti. Quindi oggi ci siamo ritrovati di nuovo con la politica, con le sigle sindacali e le associazioni di categoria, per confermare il nostro impegno nel portare avanti la richiesta di adeguamento dell’Aurelia. Chi percorre quotidianamente questa strada conosce bene le criticità e i rischi che ancora oggi permangono. Per questo dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione e a chiedere con determinazione interventi concreti e sempre più urgenti”.

Gabbrielli: “Necessario fare fronte comune”

“Ho partecipato all’incontro svoltosi oggi nella Sala Pegaso, organizzato dal Consiglio provinciale, un momento importante che deve rappresentare l’avvio di un impegno serio, concreto e finalmente condiviso per la messa in sicurezza dell’Aurelia nel tratto Grosseto–Civitavecchia – dichiara Amedeo Gabbrielli, consigliere comunale di Grosseto ed esponente di Insieme per Grosseto al Centro -. Ritengo significativo che all’incontro abbiano partecipato amministratori, rappresentanti politici, associazioni e sindacati: un segnale positivo per superare vecchi schemi e lavorare insieme verso un unico obiettivo, garantire la sicurezza e l’adeguamento di una strada strategica per il nostro territorio”.

“Non possiamo più limitarci a dichiarazioni di principio o a promesse rinviate: la comunità attende da troppo tempo un intervento all’altezza della gravità della situazione – continua Gabbrielli -. La sicurezza dell’Aurelia non deve essere una bandiera da sventolare, né un terreno di scontro politico. È una priorità assoluta per cittadini, lavoratori, imprese e per tutti coloro che ogni giorno percorrono questa infrastruttura fondamentale. Per questo è necessario mettere da parte divisioni, protagonismi e appartenenze, costruendo un fronte comune tra istituzioni, forze politiche, enti locali e rappresentanze del territorio, con l’unico obiettivo di arrivare a risultati concreti e accelerare il percorso di adeguamento dell’Aurelia. Non servono più rinvii, rimpalli di responsabilità o vecchi schemi che in passato hanno rallentato le decisioni. Servono determinazione, continuità, trasparenza e soprattutto tempi certi. Ogni giorno perso significa aumentare i rischi per chi percorre questa strada e penalizzare lo sviluppo economico e turistico dell’intera area”.

“Da questo incontro deve nascere un percorso concreto, con impegni chiari, monitoraggio dei risultati e una programmazione capace di portare finalmente agli interventi necessari. Il territorio grossetano non può più accontentarsi di tavoli interlocutori: ha bisogno di investimenti, cantieri e scelte coraggiose – termina Gabbrielli –. Su questo tema non devono prevalere i colori politici, ma il senso di responsabilità e il rispetto verso una comunità che chiede sicurezza, dignità e attenzione”.