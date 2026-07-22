“Orbetello senza glutine”: ecco il festival interamente dedicato allo street food gluten free

Orbetello (Grosseto). Dal 31 luglio al 2 agosto piazza Mario Cortesini si trasformerà nel cuore del gusto senza glutine con “Orbetello senza glutine”, il primo festival interamente dedicato allo street food gluten free organizzato in Maremma.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dal Comune di Orbetello, in collaborazione con Bernardi Eventi e la Pro Loco Lagunare, partner nell’organizzazione della manifestazione.

Grazie al format del “Festival senza glutine”, il tour itinerante di street food interamente dedicato al mondo gluten free ideato da Bernardi Eventi, per tre giorni piazza Mario Cortesini ospiterà una selezione di food truck aderenti al network Afc, che proporranno specialità senza glutine provenienti da tutta Italia, trasformando Orbetello in un punto di riferimento per gli appassionati del buon cibo e per chi, per necessità o scelta, segue un’alimentazione gluten free.

I visitatori potranno degustare un’ampia selezione di prodotti e street food completamente senza glutine, dagli arrosticini abruzzesi agli hamburger di Black Angus, dai rösti di patate alla slab di polenta, accompagnati da birra gluten free, musica di sottofondo e un’area relax pensata per vivere il festival in un’atmosfera accogliente. L’evento si svolgerà venerdì sera e per l’intera giornata di sabato e domenica, con servizio a pranzo e cena.

L’iniziativa sarà inoltre inserita nel contesto del tradizionale mercatino della prima domenica del mese, contribuendo ad arricchire ulteriormente l’offerta di eventi e occasioni di richiamo per cittadini e visitatori.

«Questa manifestazione rappresenta un evento pilota che nasce con un obiettivo preciso: dare vita a un appuntamento destinato a diventare ricorrente negli anni e a caratterizzare l’estate di Orbetello – dichiara l’assessore al commercio Maddalena Ottali -. Vogliamo costruire un festival dedicato al mondo del gluten free, capace di valorizzare la qualità dei prodotti e dello street food, offrendo un’esperienza gastronomica aperta a tutti. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Maremma e rappresenta un segnale concreto della sensibilità dell’amministrazione comunale verso le esigenze delle persone celiache, ma anche di tutti coloro che scelgono il gluten free come stile di vita. Crediamo che inclusione significhi anche creare occasioni in cui nessuno debba rinunciare al piacere della tavola, trasformando un’esigenza in un’opportunità di incontro, socialità e valorizzazione del territorio. Orbetello, inoltre, può già contare su numerose attività commerciali del centro storico che negli anni hanno investito in un’offerta enogastronomica dedicata al gluten free, dimostrando grande attenzione verso le esigenze di una clientela sempre più ampia. Con questo festival vogliamo anche rendere merito a questi operatori, che rappresentano un esempio di sensibilità, qualità e capacità di innovare la propria proposta. Ringrazio Bernardi Eventi e la Pro Loco Lagunare per aver condiviso con noi questo progetto, che auspichiamo possa diventare un appuntamento fisso del calendario estivo di Orbetello».

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale amplia il calendario estivo degli eventi, promuovendo una proposta innovativa che coniuga enogastronomia, inclusione e attrattività turistica, con l’obiettivo di far diventare Orbetello un punto di riferimento anche nel panorama degli eventi dedicati al mondo gluten free.