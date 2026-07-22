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“Lirica sotto il castello”: torna il galà musicale nella frazione

L'iniziativa è in programma sabato primo agosto

di Redazione
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Roccastrada (Grosseto). Sabato 1° agosto, nella suggestiva cornice di piazza Sant’Andrea sotto il castello di Montemassi, si svolgerà la nona edizione di “Lirica sotto il castello” dal titolo “Passione e tormento nell’opera”. 

Il gala ‘musicale vedrà impegnati tre artisti di grande spessore. Daniela Scandiuzzi mezzosoprano, Simona Parra, soprano e Andrea Tobia al pianoforte. 

Presenterà la serata, arricchendola di aneddoti e curiosità, Franco Bon, insieme alla direzione artistica di Simona Parra. 

La serata inizierà alle 21:00, i posti sono limitati e quindi è necessaria la prenotazione telefonando, nelle ore serali, o inviando un messaggio Whatsapp al numero 371.6925467. 

Il biglietto costa 15 euro, la riduzione per i soci Arci è di 13 euro.

L’evento è realizzato dall’Arci di Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

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