Impianti sportivi: il Pd rilancia il modello “Palestre aperte” e deposita un’interrogazione

Grosseto. “Lo sport non è una semplice voce di bilancio. È un investimento sulla salute, sull’educazione dei giovani, sulla coesione sociale e sulla qualità della vita delle nostre comunità. Per questo la gestione degli impianti sportivi comunali deve tornare a essere una scelta politica forte, orientata all’interesse pubblico e non soltanto alle logiche commerciali o al mero equilibrio economico”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Rosini, responsabile Sport e Impiantistica sportiva del Pd dell’Unione Comunale di Grosseto.

“Come Partito Democratico crediamo che sia arrivato il momento di cambiare paradigma – spiega Rosini -. Il futuro dello sport grossetano deve ispirarsi alla svolta tracciata a livello nazionale dalla Legge Berruto n. 53/2026, ‘Palestre Aperte’. Questa norma introduce un principio cardine: le realtà dello sport di base e del Terzo Settore che si fanno carico di riqualificare e ammodernare una struttura pubblica ottengono in cambio l’utilizzo gratuito o agevolato dell’impianto, liberando risorse preziose da reinvestire nelle attività per i ragazzi e nella crescita della comunità. Vogliamo applicare questa filosofia a tutta l’impiantistica sportiva minore, ai quartieri e alle frazioni di Grosseto. Chi si prende cura degli spazi dello sport di base non deve essere schiacciato da costi insostenibili: il Comune deve valorizzare la sussidiarietà e l’associazionismo locale, offrendo concessioni pluriennali e un quadro di forte agevolazione tariffaria proporzionato agli investimenti effettuati per rigenerare e migliorare le strutture”.

“Particolare attenzione dovrà essere riservata agli impianti sportivi delle frazioni, che rappresentano presìdi fondamentali di socialità, aggregazione e inclusione – sottolinea Rosini -. Troppo spesso queste strutture hanno subito anni di scarsa manutenzione e investimenti insufficienti. Il Partito Democratico si impegna a promuovere un piano di riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva delle frazioni, affinché ogni cittadino, indipendentemente dal luogo in cui vive, possa disporre di impianti sicuri, moderni e pienamente fruibili. Diverso è il tema degli interventi realizzati attraverso partenariati pubblico-privati (Ppp) o project financing. Il coinvolgimento dei privati può rappresentare un’opportunità per interventi più o meno complessi, ma l’azione amministrativa deve garantire che eventuali difficoltà gestionali, morosità o piani di riequilibrio economico-finanziario non rischino mai, in nessun caso, di compromettere l’accessibilità economica per l’utenza né di scaricarsi sulle casse comunali, generando ulteriori costi per i cittadini grossetani”.

“Prima delle proposte, però, servono i fatti e la trasparenza. La trasparenza non è un atto burocratico, ma il presupposto indispensabile per costruire una programmazione seria. Per questo motivo oggi depositerò un’interrogazione e un contestuale accesso agli atti diretti agli uffici competenti del Comune di Grosseto per ottenere una ricognizione completa dell’intero patrimonio impiantistico sportivo comunale. L’obiettivo è comprendere con chiarezza lo stato reale delle manutenzioni, le date degli ultimi interventi effettuati, la situazione di tutte le concessioni e la natura dei contratti in essere, sia ordinari sia in project financing, valutando scadenze, regolarità dei canoni, fideiussioni e impegni economici assunti dall’Ente – termina Rosini -. Una volta acquisito questo quadro conoscitivo, sulla base di dati ufficiali, apriremo un grande percorso di ascolto e confronto con tutte le associazioni, le società, le federazioni e gli operatori del territorio. Il futuro dello sport grossetano deve nascere dal confronto con chi vive e tiene aperti gli impianti ogni giorno. Più trasparenza, più partecipazione, più sostegno allo sport di base e una gestione orientata all’interesse pubblico”.