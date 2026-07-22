Il Comune mette all’asta sei moto della Municipale: come presentare l’offerta

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che è stata indetta un’asta pubblica per l’alienazione di di 6 motoveicoli appartenenti al settore Polizia Municipale e Sicurezza.

L’asta riguarda sei motoveicoli Moto Guzzi Norge, immatricolati nel 2008, suddivisi in altrettanti lotti con basi d’asta comprese tra 1.000 e 1.700 euro. L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta segreta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto.

Gli interessati potranno visionare i mezzi nelle giornate del 3 e 4 agosto, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, presso il garage comunale di via Coclite, a Grosseto.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 del 10 settembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. La data della seduta di apertura delle offerte sarà successivamente resa nota attraverso il sito istituzionale dell’Ente.

L’avviso integrale, la determinazione dirigenziale e tutta la documentazione necessaria per partecipare all’asta, compresa la modulistica e le schede tecniche dei veicoli, sono disponibili al link https://www.comune.grosseto.it/notizia/avviso-di-asta-pubblica-per-lalienazione-di-mezzi-dellautoparco-comunale/ del sito istituzionale del Comune di Grosseto.