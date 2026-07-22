“Festa salentina”: il San Rocco Festival parte a ritmo di pizzica

Grosseto. Saranno Enza Pagliara e la sua band ad aprire con “Festa salentina” la settima edizione del San Rocco Festival. giovedì 23 luglio, alle 21.30 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. Una inaugurazione gioiosa al ritmo della pizzica, con uno spazio davanti al palco lasciato al ballo che inevitabilmente muoverà gli spettatori.

Lo spettacolo

Enza Pagliara è una delle voci più autentiche e riconosciute della musica popolare salentina, cantante e ricercatrice sul campo impegnata da anni nello studio e nella trasmissione delle tradizioni orali del territorio. Ascoltare un concerto di Enza Pagliara è come sentire il Salento vibrare sotto i piedi. La sua voce, calda e potente, ti trascina dentro secoli di tradizione popolare: il suo canto ti avvolge, ti scuote, ti fa sentire il battito antico della terra e delle piazze, dove ogni nota racconta storie di mare, vento e gente.

I suoi spettacoli sono vivi, rituali collettivi, dove il pubblico diventa parte della musica, trascinato dal ritmo travolgente della pizzica e dalle melodie autentiche del canto popolare. Accompagnata da musicisti straordinari come Dario Muci, Antongiulio Galeandro, Gianluca Longo, Alessandro Chiga e Roberto Chiga, intreccia con maestria tradizione e world music, trasformando ogni nota in un’emozione che rimane. Voce storica della Notte della Taranta e collaboratrice di artisti internazionali, Enza porta sul palco la memoria del Salento, trasformandola in energia pura e passione condivisa.

Il San Rocco Festival è diretto da Giorgio Zorcù e organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo del Comune di Grosseto, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Informazioni per il pubblico

cell. 388 5850722 (anche whatsapp)

e-mail info@accademiamutamenti.it

www.sanroccofestival.it

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti

Ingresso a offerta