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Auto esce di strada e si ribalta: una persona ferita

Incidente nei pressi di Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Questa sera, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale in località Casone, nel comune della Città del Golfo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto, un’auto è uscita di strada e si è ribaltata.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, il conducente, ed unico passeggero del veicolo, era già riuscito a uscire da solo dall’abitacolo.

In via precauzionale, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad assicurarlo e ad immobilizzarlo mediante l’utilizzo della barella spinale in dotazione, così da consentirne il successivo affidamento alle cure dei sanitari.

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