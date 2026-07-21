Torna il Monterotondo Marittimo Pride: il programma dell’iniziativa

Monterotondo Marittimo (Grosseto). – Torna anche quest’anno, sabato 8 agosto, il Monterotondo Marittimo Pride, conosciuto come il Pride più piccolo d’Italia per le caratteristiche del territorio che lo ospita.

Nato dalla volontà del Collettivo Claps e cresciuto grazie alla direzione artistica di Mauriziano Carannante, l’evento è diventato un appuntamento atteso da cittadini e visitatori provenienti da tutta la Toscana e da diverse regioni italiane.

In un borgo di circa 1.600 abitanti, il Pride dimostra che i diritti, l’inclusione e il rispetto possono essere promossi ovunque, anche lontano dalle grandi città. L’intera manifestazione si svolgerà in piazza Mario Chieli, trasformata per un giorno in uno spazio di confronto, cultura, spettacolo e condivisione.

Il programma

La giornata si aprirà alle 18 con i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, da sempre sostenitrice dell’iniziativa. Seguirà il talk condotto dalla psicologa Lucia Cortecci, con la partecipazione di attivisti, scrittori, artisti e ospiti provenienti da tutta Italia.

A seguire spazio allo spettacolo con la conduzione della drag queen BabyMaky, che accompagnerà il pubblico tra performance artistiche e momenti di intrattenimento.

Subito dopo sarà la volta del Live Show di Iwanda Sbelletti, iconica artista drag romana, protagonista di uno spettacolo capace di far ridere il pubblico, ma anche di offrire importanti spunti di riflessione attraverso il linguaggio dell’ironia. La serata si concluderà con dj set e animazione.

Il Monterotondo Marittimo Pride è un progetto realizzato grazie all’impegno del Collettivo Claps, della direzione artistica, dei volontari, degli artisti e di tutte le persone che ogni anno scelgono di contribuire alla sua realizzazione, con il fondamentale sostegno del Comune di Monterotondo Marittimo.