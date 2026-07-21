“Schermi Cinema Multipiazza” sbarca a Grosseto: dal 24 al 26 luglio cinema gratuito nelle piazze

C’è un cinema-furgone che percorre chilometri tra il Sud e il Centro Italia e porta arte, cultura e socializzazione in periferie e piazze. È quello di “Schermi Cinema Multipiazza“, la più grande rassegna cinematografica itinerante e gratuita del Belpaese che, da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio, farà tappa, per la prima volta in Toscana, a Grosseto.

Un’iniziativa promossa dall’associazione Divina Mania e ideata, nel 2018, da Mauro Lamanna, regista, autore e attore, che ha deciso di tornare a dare vita, attraverso la settima arte, a spazi periferici, talvolta degradati, o a luoghi che, “naturalmente”, sono deputati all’incontro. Nel territorio comunale di Grosseto sono tre le piazze coinvolte, luoghi simbolo della città e delle sue frazioni: il “piazzalone” di Barbanella (piazzale De Amicis a Grosseto), la parrocchia di Santa Maria di Alberese e piazza delle Mura a Istia d’Ombrone. Con sé, il cinema-furgone di “Schermi Cinema Multipiazza” porterà anche protagonisti del grande e del piccolo schermo: le date grossetane vedranno infatti la presenza di Anna Ferzetti, Gianmarco Saurino e Francesco Arca.

«Sono molto felice – dichiara Mauro Lamanna, ideatore e direttore artistico – che tra le nuove tappe di “Schermi” ci sia anche Grosseto; un luogo e una regione dove non siamo mai stati e, proprio per questo, siamo molto felici che la città ci stia ospitando. Speriamo che sia l’inizio di una collaborazione con le amministrazioni locali, perché desideriamo portare la nostra proposta e il nostro progetto in una terra che amiamo.»

Anche nel Grossetano, quindi, “Schermi Cinema Multipiazza” arriva per abbattere le barriere economiche, geografiche e sociali all’accesso alla cultura, trasformando piazze e quartieri in punti di incontro, condivisione e partecipazione collettiva.

Il programma di Grosseto

I tre appuntamenti grossetani prendono il via venerdì 24 luglio, al “piazzalone” di Barbanella, in piazzale De Amicis a Grosseto, con la proiezione gratuita, alle 20.30, del film culto “Notting Hill” di Roger Michell (1999). La pellicola, che vede protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant e che ha reso ancora più famoso l’omonimo quartiere di Londra, sarà introdotta dall’attrice Anna Ferzetti, nota al grande pubblico anche per le sue recenti interpretazioni in “La grazia” di Paolo Sorrentino e “Diamanti” di Ferzan Özpetek.

Sabato 25 luglio “Schermi Cinema Multipiazza” si sposta ad Alberese, nel piazzale della parrocchia di Santa Maria. Protagonista della serata sarà il film “Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)” di Michel Gondry (2004), premio Oscar per la migliore sceneggiatura nel 2005. “Se mi lasci ti cancello”, con Jim Carrey, Kate Winslet e Kirsten Dunst, racconta la storia di Clementine che, dopo la fine della sua relazione con Joel, si fa cancellare dalla mente i ricordi della loro storia d’amore. A distanza di qualche tempo, i due si ritrovano ad affrontare un viaggio insieme. A introdurre la proiezione sarà Gianmarco Saurino, il dottor Lorenzo Lazzarini della fortunata serie televisiva “Doc – Nelle tue mani” e protagonista su Netflix de “La legge di Lidia Poët” e, sul grande schermo, di “Maschile Plurale”, il film di Alessandro Guida.

A concludere gli appuntamenti grossetani di “Schermi Cinema Multipiazza” sarà la tappa a Istia d’Ombrone, in piazza delle Mura, in calendario per domenica 26 luglio, quando il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Allacciate le cinture” (2014) di Ferzan Özpetek ed essere accompagnato nella visione da uno dei protagonisti del film: sarà presente, infatti, Francesco Arca, nel cast insieme a Kasia Smutniak e Filippo Scicchitano.

La rassegna “Schermi Cinema Multipiazza” proseguirà il suo viaggio lungo lo Stivale per completare il programma di questa edizione, che prevede 47 serate, dopo essere stata accolta con entusiasmo dal pubblico in città come Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Potenza e Foggia, per citarne alcune.

La rassegna cinematografica è un progetto dell’associazione Divina Mania, con il supporto del Ministero della Cultura, la compartecipazione del Comune di Grosseto. Per il 2026 il progetto è realizzato con Fondazione Oltre, che ha scelto di affiancare “Schermi” condividendone la convinzione che il cinema possa essere uno strumento di crescita, partecipazione e costruzione di comunità, soprattutto nei territori in cui la cultura può diventare un’importante occasione di incontro. La rassegna si avvale anche del sostegno di altri partner e sponsor come la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e Semplicemente Dischi.

Per informazioni: +39 327 347 4707 – info@divinamania.com