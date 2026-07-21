“Salute aperta”: Comune e Lilt offrono voucher per gli screening dei cittadini bisognosi

Grosseto. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con la sede di Grosseto della Lilt, promuove il progetto “Salute aperta – Un voucher per la prevenzione”, un’iniziativa pensata per favorire l’accesso alla prevenzione oncologica da parte dei cittadini che, a causa di difficoltà economiche e sociali, rinunciano ai controlli specialistici.

L’amministrazione comunale ha destinato al progetto uno stanziamento di 5.000 euro, che consentirà l’assegnazione di 100 voucher del valore di 50 euro ciascuno. I beneficiari saranno individuati attraverso il servizio sociale professionale del Coeso Società della Salute, che ha già provveduto a selezionare una prima tranche di cittadini in condizioni di fragilità: si tratta di 47 persone.

I voucher

Ogni voucher comprende la tessera annuale della Lilt di Grosseto, valida fino al 31 dicembre 2026, e una prestazione specialistica a scelta tra visita ginecologica (senza Pap Test), dermatologica, del cavo orale, urologica, tiroidea, proctologica, otorinolaringoiatrica o pneumologica. La tessera consentirà inoltre di usufruire di tariffe agevolate per tutte le altre prestazioni erogate dalla Lilt.

«La prevenzione – sottolinea l’assessore al sociale, Carla Minacci – rappresenta uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini. Con questo progetto vogliamo garantire un’opportunità concreta a chi, per motivi economici, rischia di rinunciare a controlli fondamentali. Investire nella prevenzione significa prendersi cura delle persone e costruire una comunità più attenta e solidale. Attraverso questa iniziativa rafforziamo la rete di sostegno alle persone più fragili, offrendo loro un aiuto concreto per accedere a servizi sanitari importanti. Ringraziamo la Lilt di Grosseto per la collaborazione e il Coeso Società della Salute per il prezioso lavoro svolto nell’individuazione dei beneficiari. All’inizio di settembre, in collaborazione con la Prefettura, il Comune ha intenzione di organizzare una campagna di prevenzione contro il consumo di alcolici da parte dei giovani: abbiamo intenzione di offrire delle ricompense a quei ragazzi che vanno in discoteca e rimangono sobri”.

Il voucher potrà essere utilizzato da qualsiasi componente del nucleo familiare, compresi i minori accompagnati da un genitore, che sottoscriverà la tessera associativa.

«L’assessore Minacci è sempre molto sensibile in merito alla salute e ai bisogni dei cittadini – dichiara Renzo Giannoni, presidente della Lilt -. Questo progetto va incontro alle famiglie meno abbienti, garantendo loro gli screening di prevenzione oncologica. L’obiettivo della Lilt è la diagnosi precoce, perchè permette di guarire nell’80% dei casi di tumore. Diamo assistenza anche a chi è stato colpito da un cancro, affidando i pazienti ad un team di nutrizionisti, cardiologi e psicologi. La nostra associazione ha bisogno di ulteriori medici per soddisfare le migliaia di richieste dei nostri associati. Ci servono un nutrizionista, un gastroenterologo e un cardiologo. Implementando l’organico dei nostri specialisti, potremo affiancarci alla sanità pubblica per abbattere le liste d’attesa. La Lilt deve affrontare spese per l’affitto della nostra sede e per l’acquisto di nuovi macchinari, anche in considerazione del fatto che non abbiamo contributi dalla sanità pubblica».

«La mortalità per tumore è in calo, sia nei giovani che nelle persone adulte – aggiunge Barbara Bricca, direttrice provinciale della Lilt –, anche grazie agli stili di vita corretti e alla prevenzione. Ringrazio l’assessore Minacci per questo progetto che garantisce screening anche alle persone meno abbienti. Chi riceverà il voucher dal Comune potrà contattare la Lilt per fissare un appuntamento».

I voucher andranno presentati entro il 31 dicembre e le visite verranno effettuate anche nel primo trimestre 2027 per evitare che qualcuno possa non rientrarci.