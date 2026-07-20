“Estra ON air”: terzo appuntamento del vodcast di Estra

Grosseto. Domani, martedì 21 luglio, alle 20.45, va in onda la terza puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata è Giuseppe Rubechi, responsabile Sostenibilità di Estra, che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su cosa significhi, per l’azienda, occuparsi di questo tema: non solo tutela ambientale, ma anche e soprattutto investimento su scuola, sport e legame con il territorio.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale 3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.