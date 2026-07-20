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“Estra ON air”: terzo appuntamento del vodcast di Estra

In studio Giuseppe Rubechi, responsabile Sostenibilità dell'azienda, per parlare dei progetti che legano energia e territorio a scuole, sport e comunità

di Redazione
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Grosseto. Domani, martedì 21 luglio, alle 20.45, va in onda la terza puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata è Giuseppe Rubechi, responsabile Sostenibilità di Estra, che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su cosa significhi, per l’azienda, occuparsi di questo tema: non solo tutela ambientale, ma anche e soprattutto investimento su scuola, sport e legame con il territorio.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale 3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.

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