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Verso “Lirica in Piazza”: guida all’ascolto de La Bohème

L'iniziativa è in programma martedì 21 luglio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Prosegue il ciclo di eventi serali di approfondimento delle opere liriche di “Lirica in Piazza” 2026 a Massa Marittima: martedì 21 luglio, alle 21. 15, nel cortile della biblioteca comunale, appuntamento con la guida all’ascolto de La Bohème, con Cinzia Monari (soprano) e Cesare Nobile al pianoforte. Coordinamento a cura di Paolo Mari.

Oltre ad un approfondimento drammaturgico sulla trama e i personaggi con musica e arie cantate dal vivo, saranno utilizzati supporti visivi con materiali iconografici.

Il ciclo di incontri è promosso e organizzato dal Comune di Massa Marittima con la compartecipazione di Rti Musicainsieme – Bucaneve e dell’Associazione toscana lirica.

Durante le serate sono previste letture sceniche a cura dell’associazione Liber Pater, per arricchire ulteriormente il racconto.

Il contributo richiesto per partecipare è di 7 euro.

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