Verso “Lirica in Piazza”: guida all’ascolto de La Bohème

Massa Marittima (Grosseto). Prosegue il ciclo di eventi serali di approfondimento delle opere liriche di “Lirica in Piazza” 2026 a Massa Marittima: martedì 21 luglio, alle 21. 15, nel cortile della biblioteca comunale, appuntamento con la guida all’ascolto de La Bohème, con Cinzia Monari (soprano) e Cesare Nobile al pianoforte. Coordinamento a cura di Paolo Mari.

Oltre ad un approfondimento drammaturgico sulla trama e i personaggi con musica e arie cantate dal vivo, saranno utilizzati supporti visivi con materiali iconografici.

Il ciclo di incontri è promosso e organizzato dal Comune di Massa Marittima con la compartecipazione di Rti Musicainsieme – Bucaneve e dell’Associazione toscana lirica.

Durante le serate sono previste letture sceniche a cura dell’associazione Liber Pater, per arricchire ulteriormente il racconto.

Il contributo richiesto per partecipare è di 7 euro.