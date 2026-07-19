“Soli Deo Gloria”: torna la rassegna di musica sacra

Grosseto. Dopo alcuni anni di sospensione, torna “Soli Deo Gloria”, la rassegna di musica sacra e di ispirazione religiosa giunta alla sua sesta edizione. Quest’anno la manifestazione si inserisce nel più ampio cartellone di “Estate nella Fede”, il programma di eventi culturali e spirituali promosso dalla Diocesi di Grosseto attraverso l’ufficio per la pastorale della cultura e le parrocchie della costa.

La rassegna, che vede la collaborazione della parrocchia di San Giovanni Battista e della Fondazione Giovanni Chelli insieme al patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, offrirà due serate di altissimo livello nel cuore dell’estate castiglionese.

Il programma

I concerti si terranno nel suggestivo giardino di San Giovanni a Castiglione della Pescaia, nel borgo medievale, con inizio alle 21.30 e a ingresso libero.

Il festival si aprirà venerdì 24 luglio con l’energia trascinante del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, guidato da Carla Baldini, che celebra quest’anno il 30° anniversario di attività.

Il secondo appuntamento, mercoledì 12 agosto, sarà affidato all’ensemble di rilievo internazionale Theatrum Instrumentorum, diretto dal maestro Aleksandar Sasha Karlić, che proporrà un viaggio nei repertori mariani tra Oriente e Occidente dal titolo “Mostra te esse, Matrem”.

“La Diocesi di Grosseto – dichiara Marcello Campomori, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale culturale – sostiene con convinzione la ripresa di questa rassegna, che rappresenta uno dei tasselli di ‘Estate nella Fede’, il nostro cartellone estivo pensato per coniugare cultura, bellezza e spiritualità. Ringraziamo la parrocchia e l’amministrazione comunale per aver creduto in questo progetto. ‘Soli Deo Gloria’ non è solo una serie di concerti, ma un invito a ritrovare, attraverso l’arte e la musica, le radici della nostra fede”.

“‘Soli Deo Gloria’ – dichiara Gabriele Baccetti, che per anni ha promosso la rassegna con la Fondazione Chelli – è il titolo della rassegna musicale, giunta alla sesta edizione, ed è anche il testamento di fede di musicisti, come Johann Sebastian Bach e Frideric Haendel, che così firmavano i loro spartiti. ‘Soli Deo Gloria’ definisce anche l’approccio dei musicisti, e degli artisti in genere, ispirati dalla fede nei confronti dell’arte, della bellezza e dell’armonia. Un anelito alla bellezza che si sovrappone e si alimenta con la pratica della carità, l’aspirazione alla giustizia e la ricerca della verità. Questa radice si percepisce nella soavità delle laude mariane, che sono fiorite in tutta la Cristianità, e nell’energia della musica Gospel, che, scaturita dalla sofferenza di un popolo oppresso ed emarginato, ha segnato l’evoluzione della musica moderna”.

“Festeggiare i 30 anni del nostro coro all’interno di una rassegna così prestigiosa è un grande onore – dichiara Carla Baldini, direttrice del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble -. Il Gospel è la musica dell’anima: nasce dall’incontro fra la preghiera e i canti tradizionali e si trasforma in energia pura e condivisione. Per dirla con Marvin Sapp: ‘la musica Gospel ci fa sentire più vicini l’uno all’altro e più vicini a Dio’. Per questa serata speciale alterneremo i grandi classici della tradizione spirituale afroamericana a Gospel originali: sarà un concerto caratterizzato da un forte coinvolgimento del pubblico, che, come è consuetudine in questo genere, avrà modo di interagire attivamente con musicisti e coro”.

“Il programma ‘Mostra te esse, Matrem’ è una ricerca approfondita sui sentieri dei repertori musicali mariani, tesa a tracciare un ponte ideale tra l’Occidente e l’Oriente cristiano – spiega il maestro Aleksandar Sasha Karlić, direttore diTheatrum Instrumentorum -. Attraverso lo studio delle fonti antiche e delle tradizioni orali ancora viventi, faremo rivivere musiche medievali e bizantine. Cantare e suonare in un luogo particolare come San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia esalta la natura di questo repertorio, che parla un linguaggio universale e senza tempo”.

“E’ con grande piacere – dichiara il sindaco Elena Nappi – che abbiamo accolto nel cartellone estivo del comune di Castiglione della Pescaia questa ritrovata rassegna di musica sacra che completa il ventaglio del programma musicale promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale. La collaborazione fattiva di questi anni con la nostra parrocchia e con la Diocesi di Grosseto è per noi motivo di grande orgoglio e di soddisfazione per l’alta qualità degli eventi proposti, sia convegnistici che culturali, ed accarezzano quel lato spirituale più profondo del nostro essere che oggi le comunità hanno decisamente bisogno di ritrovare”

Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble

Il coro Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble, fondato e diretto da Carla Baldini nel 1996, è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica Gospel e spiritual. Ha tenuto oltre 250 concerti in chiese, teatri e piazze di tutta Italia.

Il repertorio

Il concerto comprende i classici della musica gospel e spiritual (come “Oh, happy day”, “When the Saints go marchin’ in”, Amazing Grace”…), alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e celebri canzoni reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima. Un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva, un crescendo musicale caratterizzato da “shouting”, “call and response” e perfetto interplay fra voci soliste, coro e musicisti.

Collaborazioni internazionali

I Sisters & Brothers hanno collaborato nello spettacolo “The Gospel Night” con grandi cantanti Gospel afro-americani, come Cheryl Porter, Charlie Cannon, Ginger Brew, e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & Sov, Uni.Sound, Chicago Mass Choir, Dennis Reed & Gap.

Formazione attuale

Il coro è composto da 16 cantanti, accompagnati da Alessio Buccella al pianoforte, Matteo Lancioni al basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria.

Discografia e progetti speciali

“Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble” (Art and Music Collection, 1998)

“The Gospel Night. Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble meets Cheryl Porter” (VoceVivaMap, 2007)

“Grifoni della Maremma” (Map, 2007) – Canzone per la promozione del Grosseto in Serie B

“Tribute to Ray Charles” – Spettacolo-omaggio a “The Genius”, realizzato con il supporto di una strepitosa sezione fiati.

Theatrum Instrumentorum

L’Ensemble si costituisce nel 1986 a Milano e propone il repertorio dal Medioevo all’Ottocento, coltivando sia la musica dell’Europa occidentale (soprattutto italiana e spagnola) che quella fiorita in ambito bizantino edoOttomano, in un’ottica di ricerca ed interpretazione storico-musicale costantemente rapportata alle fonti antiche, integrandole a volte con lo studio delle arcaiche tradizioni musicali tuttora viventi. Oggi è considerato tra i gruppi italiani di punta nel panorama europeo della musica antica. Dal 1997 è diretto da Aleksandar Sasha Karlić.

Collaborazioni internazionali

Nel corso degli anni si è avvalso delle collaborazioni dei musicisti provenienti da Argentina, Armenia, Cile, Egitto, Francia, Germania, Israele, Palestina, Libano, Marocco, Norvegia, Regno Unito, Serbia, Siria, Stati Uniti d’America. Ha collaborato inoltre con vari gruppi vocali e strumentali del repertorio antico come Accademia Bizantina, Chiaroscuro, Coro dei Madrigalisti della Rtsi, Ensemble Elyma, Sequentia, e ha preso parte a quattro produzioni del Piccolo Teatro di Milano.

I Festival

Il gruppo ha partecipato a numerose rassegne in Italia e all’estero e a prestigiosi festival internazionali (tra gli altri Amiata, Anversa, Arona, Ascona, Basilea, Bologna, Bolzano e Trento, Cividale del Friuli, Como, Cracovia, Cremona, Freiberg, Innsbruck, Locarno, Milano, Modena, Parigi, Pesaro e Urbino, Ravenna, Regensburg, Stresa e Lago Maggiore, Varsavia, Venezia, Vicenza, Viterbo, Zara). È stato inoltre per diversi anni consecutivi ospite fisso alle Feste musicali di San Rocco, nelle sale del Tintoretto presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia.

Presenza media e tv

Ha partecipato ai programmi televisivi “Concerto dell’Epifania” (Rai 1, Rai International e RaiSat), “Sulla Via di Damasco” (Rai 2), “Mixercultura” (Rai 2), “150” (Rai 1); al programma radiotelevisivo “Musica nell’età di Colombo” (Rai 3 e Rai Radio 3) e al programma radiofonico “Musica e monoteismo” (Rai Radio 3 e RaiSat); ha inoltre registrato per la Deutschlandsradio Berlin, Radio 1 Antwerpen (Belgio), Htv 1 (Croazia), Rtsi (Svizzera).

Discografia

Ha inciso per Amadeus, Arts authentic, Denon, Robi Droli/ Early, Victorie / Rtsi.