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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma giovedì 23 luglio

di Redazione
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Gavorrano (Grosseto). Giovedì 23 luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Guido Rossa.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Guido Rossa, via Mazzini, via Mameli, via del Cavallinone, via Spinelli, via Menotti, via Pio La Torre, via Martiri d’Istria, località Poggetti Santa Rosa e località San Cristoforo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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