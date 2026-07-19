Dilettando con Avis: un professore cantante vince la prima puntata

Scansano (Grosseto). È un professore con la passione per il canto il primo vincitore del tour estivo di Dilettando con Avis, la trasmissione tv di Toscana Tv e Siena Tv che gode del contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Sul palco allestito presso la cantina I Vignaioli del Morellino di Scansano, gremito da un numeroso pubblico, è stato Nicola Carobene, docente di Elettronica, a conquistare giuria e spettatori con una raffinata interpretazione di “Again”, il brano postumo di Pino Daniele, pubblicato nel 2024.

A lui è andato anche il prestigioso Premio Ferdinando Amerighi, dedicato all’indimenticato dermatologo scansanese, scomparso alcuni anni fa, grande cultore delle tradizioni popolari, consegnato dal sindaco Maria Bice Ginesi, dal presidente della cantina, Benedetto Grechi e dalla sorella Maria Grazia.

La puntata

La serata, condotta da Carlo Sestini, con le immancabili incursioni comiche di Paco Perillo e la collaborazione di Francesca Magdalena Giorgi, ha confermato ancora una volta la formula vincente della trasmissione, capace di unire, come ama ripetere lo stesso Sestini, le tre “S”, simpatia, solidarietà e spettacolarità, alle quali, in questa occasione, si è aggiunta una quarta “S”, quella delle sensazioni e delle emozioni che hanno accompagnato l’intera manifestazione.

Alle spalle di Carobene si sono classificati i giovanissimi Pomont Funk, gruppo formato da cinque scatenati giovanissimi che hanno infiammato il palco con una trascinante coreografia di hip hop.

Sul terzo gradino del podio è salita invece Leda Morini, ballerina dodicenne di straordinaria eleganza e classe cristallina, che ha conquistato tutti con un coinvolgente cha cha cha sulle note di Michael Jackson, confermando un talento destinato a crescere.

Pari merito per il Premio Simpatia, assegnato a due esibizioni che hanno saputo divertire e sorprendere il pubblico presente nella struttura produttiva del Morellino, in località Saragiolo.

Da una parte Ciro Cavaliere, ex ristoratore follonichese, che, insieme alla sua “Ciro Band”, ha dato vita a una performance davvero fuori dal comune, trasformando pentole, coperchi, salsiere, piatti e bicchieri in strumenti musicali, utilizzando coltelli e forchette per creare un originale concerto di cristallofonia e percussioni.

Dall’altra la Compagnia dell’Anello di Ribolla, che ha strappato applausi e risate con un estratto dello spettacolo “Shrek”, nel quale i protagonisti del celebre cartone animato si sono ritrovati a interagire con personaggi provenienti da altre fiabe, dando vita a una divertente e surreale contaminazione teatrale.

“È stata una serata magica – ha commentato a caldo Carlo Sestini –. Si percepiva una particolare emozione e si captavano sensazioni positive nell’umida aria di questa afosa serata di luglio. Voglio ringraziare il Comune di Scansano, la cantina I Vignaioli del Morellino e l’Auser di Scansano, che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto e hanno fortemente voluto che la prima tappa dell’edizione 2026 fosse ospitata proprio qui”.

Molto apprezzate anche le altre esibizioni in concorso. Il giovanissimo Geordie Crompton, accompagnato al pianoforte dal padre Jason, ha incantato il pubblico con il suo flicorno tenore; Cristian Grechi ha interpretato con entusiasmo “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi; Claudia Coli ha emozionato con “Meraviglioso amore mio” di Arisa, mentre GioEver ha proposto una coinvolgente interpretazione di un grande successo degli Eurythmics. Tutte queste esibizioni potranno rientrare in gioco attraverso il contest del quotidiano online IlGiunco.net, che consentirà al pubblico di assegnare un ulteriore pass per le fasi finali.

Particolarmente significativo anche il tradizionale momento Avis, durante il quale la sezione di Avis Scansano, insieme al direttore del presidio ospedaliero di Massa Marittima, dottor Michele Dentamaro, ha richiamato l’attenzione del pubblico sull’importanza della donazione di sangue e plasma, sottolineando il valore di un gesto semplice che può salvare vite umane.

Particolarmente apprezzata l’esibizione degli ospiti le “Chitarre da Ripostiglio”, Luca Pirozzi e Luca Giacomelli dei Musica da Ripostiglio, che hanno eseguito il brano della sigla di Dilettando e alcuni pezzi del loro repertorio.

Tra i giurati si segnala la presenza della cantante Cecilia Herrera, venuta appositamente da Roma per assistere a questo evento, che ha promesso di tornare per la finalissima di settembre, presumibilmente in qualità di ospite.

La puntata in tv

La puntata registrata a Scansano sarà trasmessa su Toscana Tv mercoledì 22 luglio alle 21.30, con replica nella notte a 00.30, mentre su Siena Tv andrà in onda sabato 25 luglio alle 21 e domenica 26 luglio alle 14.00. La trasmissione sarà inoltre visibile anche su Tea Campania, Teleclub Italia e su altre 13 emittenti televisive e web tv, portando ancora una volta la Maremma e i suoi talenti nelle case di migliaia di telespettatori in tutta Italia.