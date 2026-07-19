Biker cade lungo un percosso al Prato delle Macinaie: trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Monte Amiata (Grosseto). Si è appena concluso l’intervento di recupero presso il Bike Park di Prato delle Macinaie, sul Monte Amiata, per un biker di circa 60 anni, residente a Roma, rimasto ferito a seguito di una caduta lungo uno dei percorsi.
Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione Amiata del soccorso alpino e speleologico toscano, presenti come ogni fine settimana presso Prato delle Macinaie con un presidio in guardia attiva dedicato all’assistenza.
Insieme alla squadra a terra è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze.
Il ciclista, riportante vari traumi, dopo essere stato valutato e stabilizzato dall’équipe sanitaria, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Siena.