“Una donna da sognare”: alla Rocca pisana uno spettacolo per rendere omaggio a Patty Pravo

Scarlino (Grosseto). Domenica 19 luglio, alle 21.15, presso la Rocca pisana di Scarlino, andrà in scena il quarto spettacolo della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Sul palco, Katia Fini e Simone Salvatore porteranno “Una donna da sognare”, spettacolo musicale su Patty Pravo.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.

Lo spettacolo

Rivoluzionaria, anticonformista e, a tratti, assolutamente sconcertante, Patty Pravo non è solo una grande artista, ma anche una donna intelligente e colta. Rappresenta da sempre il manifesto della libertà. L’ultima vera diva di una razza oggi in via d’estinzione.