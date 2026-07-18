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Un defibrillatore per la frazione: è stato donato dal Circolo nautico al Comune

di Redazione
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Gavorrano (Grosseto). Giovedì 16 luglio si è svolta l’inaugurazione del nuovo defibrillatore semiautomatico (Dae) che l’Asd Circolo nautico Fosso del Fico ha donato alla comunità di Gavorrano.

Il dispositivo è stato installato nella frazione del Filare, presso il supermercato Di Più, grazie alla gentile concessione di Giuseppe Ruggero, rendendo così disponibile un importante presidio salvavita a servizio della cittadinanza.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Stefania Ulivieri, l’assessore Simon Brunetti, i rappresentanti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gavorrano, che prenderà in carico il Dae garantendone la gestione, e numerosi soci del Circolo nautico.

La donazione

La donazione è frutto della volontà del precedente consiglio direttivo, guidato dal presidente Gianni Marini, presente all’inaugurazione insieme a Francesco Brizzi e Roberto Cuni, che facevano parte del Consiglio.

Era presente anche il nuovo presidente, Francesco Di Somma, eletto lo scorso maggio, che proseguirà il percorso dell’associazione nelle attività sportive e sociali che il Circolo porta avanti con impegno sul territorio dal 2017.

Un gesto di grande valore civico che contribuisce a rendere il territorio più sicuro e dimostra come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa tradursi in un beneficio concreto per tutta la comunità.

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