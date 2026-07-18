Trinciatura della vegetazione in eccesso: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul fosso del Giardino 2

Capalbio (Grosseto). Proseguono gli interventi sul reticolo idrografico dell’unità idrografica Albegna, con un lavoro di manutenzione ordinaria sul fosso del Giardino 2, in località Giardino, nel comune di Capalbio.
I lavori
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito la trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, per evitare limitazioni al regolare scorrimento delle acque. L’intervento rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stato svolto nel pieno rispetto delle direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.