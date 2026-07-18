Trasporto pubblico locale, Marrini alla Conferenza regionale: “Chiediamo un servizio costruito sulle esigenze della città”

Follonica (Grosseto). L’assessore alla mobilità del Comune di Follonica, Sandro Marrini, ha partecipato questa mattina a Firenze alla riunione della Conferenza permanente per il trasporto pubblico locale, convocata dalla Regione Toscana. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati all’organizzazione del servizio, al sistema tariffario, al rinnovo della flotta e all’affidamento dei cosiddetti “lotti deboli”.

L’amministrazione comunale ha colto l’occasione per ribadire le proprie priorità e le richieste avanzate da tempo affinché il trasporto pubblico locale sia sempre più adeguato alle caratteristiche della città e alle esigenze quotidiane dei cittadini.

«Abbiamo portato all’attenzione della Conferenza le necessità di Follonica – dichiara l’assessore alla mobilità Sandro Marrini –. La nostra città ha bisogno di un servizio costruito sulle sue reali caratteristiche, con autobus di dimensioni più contenute, maggiormente compatibili con la conformazione della rete viaria urbana e più adeguati ai flussi di utenza. Mezzi più piccoli e funzionali permetterebbero di migliorare la qualità del servizio, aumentare la sicurezza della circolazione e raggiungere in modo più efficace anche le zone oggi più difficili da servire».

«Abbiamo inoltre ribadito la necessità di un potenziamento del servizio, con un maggior numero di corse e una rete di fermate più capillare, capace di collegare meglio i quartieri e garantire una maggiore prossimità ai cittadini – prosegue l’assessore alla mobilità Sandro Marrini –. Un trasporto pubblico efficiente deve essere anche un trasporto accessibile: il rinnovo della flotta dovrà puntare su mezzi moderni, facilmente utilizzabili dalle persone con disabilità e più inclusivi per tutti gli utenti. Allo stesso tempo abbiamo evidenziato l’importanza di garantire maggiore sicurezza agli autisti, che svolgono quotidianamente un servizio fondamentale per la comunità e che devono poter lavorare nelle migliori condizioni possibili».

«Investire sul trasporto pubblico significa investire sulla qualità della vita delle persone – conclude l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini –. Per una città come Follonica garantire un servizio più frequente, capillare e adeguato significa tutelare soprattutto chi ha maggiori difficoltà negli spostamenti: gli anziani, le persone con difficoltà di deambulazione, le persone con disabilità e tutti coloro che non dispongono di un mezzo proprio. Per queste persone il trasporto pubblico non è soltanto un servizio, ma uno strumento essenziale di autonomia, di accesso ai servizi e di partecipazione alla vita della comunità».

L’amministrazione comunale continuerà a sostenere queste richieste in tutte le sedi istituzionali, proseguendo il confronto con la Regione Toscana e con il gestore del servizio affinché le esigenze di Follonica trovino concreta risposta nei prossimi aggiornamenti dell’organizzazione del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è un sistema più efficiente, sicuro, accessibile e realmente vicino ai bisogni quotidiani dei cittadini.