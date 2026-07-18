Tari, Azione: “Il Comune di Grosseto attivi pagamento con addebito sul conto corrente”

Grosseto. Azione Grosseto propone di attivare l’addebito diretto su conto corrente della Tari del Comune di Grosseto, come già fatto dai principali Comuni italiani, analogamente alle bollette delle varie utenze (luce, gas, etc…).

“Il pagamento con PagoPa, utilizzato per la Tari 2026, rappresenta certamente una semplificazione per i contribuenti e per gli uffici comunali – spiega Giacomo Cerboni, consigliere comunale -. Tuttavia, può prevedere commissioni fino a 2 euro a rata, che nel 2026 saranno almeno due (acconto e saldo), finendo per aggravare la tariffa dei rifiuti, già di per sé molto onerosa. E, soprattutto, continua a lascia al contribuente l’onere delle scadenze e del materiale pagamento delle rate, come accade con il modello F24″.

“La cosiddetta ‘domiciliazione bancaria’ (Sepa Direct Debit) della Tari, invece, semplificherebbe ulteriormente gli adempimenti tributari: i cittadini non dovrebbero più ricordarsi delle scadenze, provvedere direttamente ai pagamenti delle rate e sostenere costi di commissione, mentre il Comune potrebbe contare su entrate certe alle scadenze stabilite, minori costi di riscossione e una riduzione delle attività di recupero – continua Cerboni –. La proposta di Azione Grosseto, presentata con una mia mozione, impegna il Comune di Grosseto ad attivare, a decorrere dalla Tari 2027, la possibilità di addebito diretto su conto corrente, in aggiunta al modello F24 e PagoPA, prevedendo non meno di 4 addebiti automatici nell’anno (di fatto, le attuali rate), in modo da non precludere l’adesione a questa modalità a coloro che preferiscono il pagamento rateale del tributo”.

“Infine, Azione Grosseto chiede di affidare alla Commissione consiliare competente su bilancio e tributi il compito di verificare la possibilità di applicare uno sconto sulla Tari a chi sceglie l’addebito diretto su conto corrente, individuando anche le possibili coperture del minor gettito – termina Cerboni –, nella convinzione che lo sconto possa incentivare l’adesione a questa nuova modalità di pagamento”.