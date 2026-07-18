Follonica (Grosseto). Più spazio ai pubblici esercizi di via della Repubblica durante la pedonalizzazione estiva.

La Giunta comunale di Follonica ha approvato un atto di indirizzo che consentirà l’ampliamento temporaneo delle occupazioni di suolo pubblico, accogliendo le richieste avanzate dagli esercenti dopo le prime settimane di sperimentazione della nuova mobilità a Senzuno.

Il provvedimento nasce dal confronto con gli operatori del quartiere, che, grazie alla pedonalizzazione e alla nuova Ztl, hanno registrato un sensibile aumento della presenza di cittadini e turisti nelle ore serali.

L’ampliamento dei suoli pubblici sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 24, fino al 1° settembre, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza individuate dagli uffici comunali, mantenendo sempre libera la corsia centrale destinata al passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

«Uno degli obiettivi della sperimentazione – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani – era proprio quello di restituire gli spazi pubblici alle persone e rendere Senzuno un quartiere più vivibile, più ordinato e più attrattivo. I primi risultati confermano che la direzione intrapresa è quella giusta, con la dimostrazione che restituire spazio alle persone significa anche creare nuove opportunità per il commercio».

«Con questo provvedimento – afferma il vicesindaco ed assessore al commercio Danilo Baietti – rispondiamo a una richiesta che ci è stata avanzata dagli operatori economici di via della Repubblica. Come amministrazione, e come assessore alle attività produttive, ritengo fondamentale ascoltare le esigenze dei commercianti ed essere pronti ad adottare tutte le misure che possano offrire maggiori opportunità alle attività del territorio, nel rispetto delle norme e della sicurezza. Il quartiere di Senzuno arriva da un lungo periodo segnato dai cantieri, durante il quale molte attività hanno dovuto affrontare notevoli difficoltà, riuscendo in alcuni casi a resistere con grande impegno e, in altri, rischiando la chiusura. Per questo abbiamo ritenuto opportuno prevedere una misura temporanea di sostegno.

L’ampliamento del suolo pubblico è inoltre strettamente legato alle peculiarità della nuova disciplina della strada. Trattandosi di una via pedonale nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 7, il Comune non può intervenire con l’installazione di arredi urbani permanenti che rendano più vivibile quello spazio. Abbiamo quindi scelto di consentire, in via temporanea e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, un ampliamento delle occupazioni esterne, così da offrire ai pubblici esercizi uno strumento in più per valorizzare la strada e renderla più fruibile».

L’amministrazione sottolinea come questo intervento rappresenti un ulteriore tassello del percorso avviato con la nuova organizzazione della mobilità di Senzuno, volto non solo a migliorare la qualità degli spazi pubblici, ma anche a sostenere il tessuto commerciale del quartiere, favorendo una maggiore fruizione delle attività da parte di residenti e visitatori.

«La sperimentazione serve proprio a questo: ascoltare, verificare e migliorare – conclude il sindaco Matteo Buoncristiani -. In quest’ottica stiamo valutando anche una riserva temporanea di posti auto nel parcheggio di via Apuania per i residenti del quartiere, in attesa del completamento del nuovo parcheggio nell’area dell’ex depuratore, così da offrire una risposta concreta anche sul fronte della sosta durante questa fase di transizione. Continueremo ad ascoltare il territorio e ad apportare tutti gli aggiustamenti necessari per migliorare la qualità della vita del quartiere e renderlo sempre più vivibile».