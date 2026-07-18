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Secessione di Talamone e Fonteblanda, il sindaco: “Gli incontri sono stati un flop”

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). “Come volevasi dimostrare, i due incontri a Talamone e Fonteblanda hanno avuto una partecipazione di pubblico quasi inesistente”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il sindaco Andrea Casamenti.

“Su 1400 residenti tra Talamone e Fonteblanda, hanno partecipato meno di 40 persone a Fonteblanda e una ventina a Talamone, tra l’altro i due terzi costituiti da turisti non residenti – spiega il sindaco. Tra i pochissimi residenti i soliti nomi che conosciamo. Quando un’iniziativa come questa diventa un modo di attacco politico e di opposizione all’amministrazione comunale questi sono i risultati. Incontri trascorsi nell’assoluta indifferenza dei residenti. Invitiamo quindi i promotori a rifletterci”.

“La nostra amministrazione comunale continuerà a lavorare per migliorare ancora di più Talamone e Fonteblanda. Proprio in questi giorni a Fonteblanda stanno facendo i carotaggi per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri grazie ad un accordo Comune Arma dei carabinieri con la cessione del terreno di proprietà comunale – termina Casamenti -. Noi vogliamo bene a Talamone e Fonteblanda e non permetteremo strumentalizzazioni dei nostri residenti da parte di un esiguo manipolo di contestatori”.

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