Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 22 luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Massa Marittima, per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Antonio Gramsci.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 9 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutto il centro abitato di Tatti e nelle zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.