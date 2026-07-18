I Love Grosseto: “Se la priorità del Centro è il civismo, come mai non si è accorto della nostra coalizione?”

Grosseto.“Abbiamo letto con attenzione le cronache politiche locali relative alla nascita del nuovo raggruppamento centrista ‘Insieme per Grosseto al Centro’. Tra appelli alla discontinuità, al pragmatismo e al superamento dei personalismi in nome del bene comune, la narrazione dei promotori sembra ricalcare in tutto e per tutto i valori fondanti della vera azione civica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la coalizione civica I Love Grosseto.

“Proprio per questo, sorge spontanea una domanda che rivolgiamo non tanto ai diretti interessati, quanto ai cittadini grossetani che osservano la scena: se l’obiettivo prioritario di questa neoformazione è davvero alimentare il civismo e liberare l’amministrazione locale dalle gabbie ideologiche dei partiti tradizionali, come mai non si sono accorti della presenza e del lavoro della grande coalizione civica I Love Grosseto – prosegue il comunicato -? La nostra coalizione rappresenta oggi l’unica proposta concreta e già strutturata in grado di garantire ciò che il Centro dichiara di cercare: un modello di governance rivoluzionario basato su nove liste civiche speculari ai nove assessorati del Comune. Un progetto nato appositamente per separare nettamente la gestione del territorio dalla politica nazionale, salvaguardando la sensibilità culturale e ideale di ciascuno senza trasformarla in mercanteggio elettorale”.

“Di fronte a una realtà del genere, il tentativo di inventare l’ennesima sigla o di ipotizzare nuove liste autonome appare quantomeno singolare. La storia politica recente insegna che quando si ignora una casa civica già aperta, solida e inclusiva per costruirne una propria in miniatura, spesso il vero fine non è il rinnovamento amministrativo, ma la necessità di creare un piccolo serbatoio di consensi da mettere a valore in futuro, pronto per essere traghettato verso i soliti noti di destra o di sinistra – termina la nota -. Se si vuole davvero bene alla città, non servono frammentazioni o tatticismi. Il civismo non si inventa a ogni cambio di stagione: esiste già, ha le idee chiare ed è racchiuso nel modello di I Love Grosseto Tutto il resto rischia di essere solo la solita vecchia politica mascherata da novità”.