Donna rischia di annegare: soccorsa e trasportata in gravi condizioni in ospedale

Follonica (Grosseto). Attivato il 118, alle 11.05 di questa mattina, per una donna di 63 anni che stava annegando ed è stata tratta in salvo dal mare, a Follonica.
Una volta sulla spiaggia, la donna ha spontaneamente ripreso a respirare con l’aiuto del personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto.
Sul posto, sono intervenute l’ambulanza India dell’Anpas di Massa Marittima e l’automedica di Follonica.
La donna è stata trasportata in codice 3 all’ospedale Misericordia. Avvisata anche la Capitaneria di Porto.