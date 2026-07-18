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Donna rischia di annegare: soccorsa e trasportata in gravi condizioni in ospedale

L'episodio è accaduto a Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Attivato il 118, alle 11.05 di questa mattina, per una donna di 63 anni che stava annegando ed è stata tratta in salvo dal mare, a Follonica.

Una volta sulla spiaggia, la donna ha spontaneamente ripreso a respirare con l’aiuto del personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto.

Sul posto, sono intervenute l’ambulanza India dell’Anpas di Massa Marittima e l’automedica di Follonica.

La donna è stata trasportata in codice 3 all’ospedale Misericordia. Avvisata anche la Capitaneria di Porto.

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