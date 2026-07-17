Verso le amministrative: nasce “Insieme per Grosseto al centro”

Grosseto. In vista delle prossime elezioni amministrative, Udc, Popolari Civici e Politica Insieme avviano un percorso politico fondato su idee chiare, responsabilità e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini.

Nasce “Insieme per Grosseto al centro”, un progetto aperto e inclusivo che mette al centro le persone, il futuro della città e il bene della comunità.

“La nostra visione si fonda su priorità precise: attenzione al sociale, maggiore sicurezza, sostegno al lavoro e alle imprese, infrastrutture moderne e servizi efficienti, per favorire lo sviluppo di Grosseto e migliorare la qualità della vita – si legge in un comunicato dei tre movimenti politici -. Questi valori si richiamano anche alla dottrina sociale della Chiesa, che pone al centro la dignità della persona, la solidarietà, la sussidiarietà e la ricerca del bene comune. Una prospettiva che richiama l’importanza di una comunità capace di prendersi cura dei più fragili, promuovere il dialogo e costruire una società fondata sulla responsabilità condivisa. Crediamo in un Comune vicino ai cittadini, capace di garantire servizi essenziali e una sanità più accessibile, efficiente e realmente orientata alle persone. Le istituzioni devono tornare a essere un punto di riferimento affidabile, capace di ascoltare e dare risposte concrete. Per amministrare servono competenza, esperienza e merito. La politica deve tornare a essere un servizio, con una classe dirigente preparata, aperta al confronto e guidata dal senso di responsabilità verso il bene comune”.

“Allo stesso tempo, il rinnovamento è indispensabile: l’esperienza è un patrimonio da valorizzare, ma deve lasciare spazio a nuove energie, competenze e responsabilità, nel segno dell’esempio di Cincinnato. ‘Insieme per Grosseto al centro’ vuole essere un progetto aperto al contributo di cittadini, associazioni e realtà civiche e politiche che condividano questi valori. Un patto fondato su dialogo, partecipazione e concretezza, capace di unire esperienza e innovazione per affrontare le sfide della città. Il futuro di Grosseto richiede una politica capace di ascoltare, coinvolgere e decidere, superando divisioni e personalismi nell’interesse della comunità – termina il comunicato -. Con questo spirito vogliamo aprire una nuova stagione di impegno civico: una politica vicina alle persone, competente, credibile e capace di trasformare le idee in risultati. Grosseto merita un progetto all’altezza delle sue potenzialità: costruito insieme, con responsabilità, passione e spirito di servizio”.