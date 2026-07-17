Tartaruga marina: scoperto un nido nella spiaggia di Roccamare

Grosseto. “Questa notte la magia si è ripetuta nella nostra bellissima Maremma sulla spiaggia di Roccamare. All’alba, durante il monitoraggio tramite drone, l’occhio vigile del nostro presidente Davide Petri, che ogni mattina presidia il tratto di costa di Grosseto e di Castiglione della Pescaia, non si è fatto sfuggire questa bellissima traccia ancora fresca: il segno di una visita notturna di Caretta caretta”.

A dichiararlo, in un comunicato, è TartAmare.

“La responsabile scientifica del progetto, Luana Papetti, giunta sul posto, ha potuto confermare la presenza del nido – continua la nota -. La camera di deposizione è stata identificata con precisione e l’area verrà messa in sicurezza grazie all’intervento coordinato del team scientifico, dei volontari, della Guardia Costiera e con il supporto del Comune di Castiglione della Pescaia. Da quel momento inizierà l’emozionante attesa che i biologi, i naturalisti e i volontari di TartAmare sono pronti a condividere con chi vorrà vivere insieme a loro momenti indimenticabili che solo la natura sa regalare”.

“Siamo al 17 luglio e, a livello nazionale, la stagione riproduttiva sta procedendo con un numero di nidi inferiore rispetto agli anni precedenti: ogni nuova deposizione assume quindi un valore ancora più importante per il monitoraggio e la conservazione della specie – sottolinea il comunicato -. A breve inizierà anche il campo estivo dell’associazione, che porterà studenti universitari, giovani biologi e volontari da tutta Italia a vivere un’esperienza di tutela e turismo sostenibile nelle notti castiglionesi. Da alcuni anni l’associazione, supportata dal Comune di Grosseto, dal Comune di Castiglione della Pescaia e dal Comune di Orbetello promuove le attività di tutela delle tartarughe e dell’ambiente marino e costiero, attirando turisti che amano fruire della bellezza del territorio toscano rispettandolo e anche contribuendo alla sua conservazione”.

Chi volesse unirsi alla ricerca delle tracce, che in questi giorni si intensificherà per l’arrivo del picco della stagione riproduttiva della specie, può scrivere una mail all’indirizzo info@tartamare.org.

In caso di avvistamento di tracce o di una tartaruga in deposizione, è fondamentale non intervenire autonomamente e contattare il numero di emergenza 1530 o l’associazione competente per la tutela delle tartarughe marine.